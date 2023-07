Reading Time: 5 minutes read

ha sorprendentemente introdotto dei limiti sul numero di post che gli utenti possono leggere al giorno il sabato. In precedenza, gli utenti si lamentavano di interruzioni e messaggi di errore. Il proprietario di Twitter Elon Musk ha scritto che il servizio voleva scongiurare una “estensione estrema dell’estrazione dei dati e della manipolazione del sistema” con le “restrizioni temporanee”.

Il nuovo regolamento favorisce gli utenti paganti del servizio.

Puoi leggere 10 volte più post rispetto agli utenti non paganti, vale a dire 6.000 post al giorno.

Per gli account non verificati, ovvero gli utenti non paganti, il limite giornaliero è già raggiunto a 600 post al giorno.

Chiunque stia attualmente creando un nuovo account è persino limitato a 300 post al giorno: Musk non spiega per quanto tempo un account è considerato nuovo.

Questo probabilmente ha lo scopo di impedire agli utenti di creare semplicemente account aggiuntivi.

Migliaia di utenti stanno scrivendo #RipTwitter e pensano di emigrare in altri social. Ma quali sono i più affidabili e quasi simili a Twitter ?

Ti offriamo una raccolta alcune migliori alternative a Twitter per coprire i vari modi di utilizzare il social network di microblogging , nel caso in cui decidi di lasciarlo.

Abbiamo cercato di avere un elenco vario, con alternative dirette che sono altri social network basati sul microblogging e altri che esplorano alcune delle caratteristiche e dei concetti con cui Twitter avvantaggia la conversazione su argomenti specifici.

In ognuno inseriremo un collegamento al loro sito Web ufficiale, dove potrai utilizzarli dal browser o scaricare le loro applicazioni.

E poiché il mondo dei social network è immenso, nel caso in cui ti manchi un social network e pensi che dovrebbe essere in questo elenco, ti invitiamo a inviarci per mail le tue proposte.

Mastodon è un social network di microblogging con estetica e funzioni simili a quelle di Twitter. È forse la migliore alternativa che puoi trovare, che si distingue per essere basata su fonti gratuite e open source . Si tratta di una rete decentralizzata che, oltre ad una “area comune” come Twitter, ha anche diverse stanze. Pertanto, invece di un singolo social network, è come un gruppo di reti basate sulla stessa per formare insieme un social network.

Ciò consente di creare stanze o reti con temi diversi o lingue diverse. Come utente, sarai in grado di scrivere su quelle reti o inviare messaggi all’indice condiviso da tutti. In linea di principio, tutte queste stanze sono gratuite, anche se alcune richiedono un invito e le opzioni di funzionamento e interazione interne offerte sono simili a quelle di Twitter.

Sito ufficiale, su Joinmastodon.org

Minds è una proposta che naviga in una formula tra Twitter e Instagram e dove puoi condividere contenuti multimediali come in uno ma utilizzare le interazioni degli altri. Il social network promuove soprattutto la libertà di espressione, e cerca di puntare su influencer e creatori di contenuti.

Per questo, l’applicazione offre strumenti di analisi dei contenuti nativi per poter esaminare l’impatto dei tuoi post e include altre opzioni come chat, gruppi e blog crittografati. È una buona idea, ma solo lo scheletro, perché al momento non ha molti utenti, circa sei milioni.

Sito ufficiale: Minds.com

Reddit non è un’alternativa a Twitter in termini di funzionalità, e infatti non è un social network unificato. Tuttavia, se ciò che ti piace di più di Twitter è tenerti informato su argomenti specifici, questa è forse l’alternativa migliore, ed è ancora meglio in questi casi.

È una piattaforma in cui creare comunità tematiche e in essa puoi trovare praticamente qualsiasi cosa e su qualsiasi argomento. Il funzionamento è simile a quello di un forum con funzioni social. Tuttavia, non ha alcun canale generale o sala principale come potrebbe essere nel caso del resto dei membri della lista.

Sito ufficiale: www.reddit.com

Discord Come Reddit, non è una community ma una piattaforma per creare diverse community attraverso i diversi server Discord che ci sono e che puoi creare. Ognuno di loro con un tema e regole diverse.

Se ciò che ti piace di più di Twitter sono le conversazioni su argomenti specifici, qui puoi creare un server tematico con diverse chat room per trattare gli stessi argomenti. Puoi trovare server davvero grandi e su tutti c’è anche una chat room vocale.

Sito ufficiale: Discord.com

Diaspora è una sorta di contrario dei social network convenzionali, perché si basa sul decentramento e sulla privacy . Ha cercato per anni di trovare il suo sito e non è ancora decollato, ma è un sito di riferimento per gli amanti dell’open source e della libertà della rete.

È organizzato in server interconnessi chiamati pod. Inizierai iscrivendoti a uno di essi o creando il tuo pod, quindi inizierai a pubblicare i tuoi contenuti. Quando lo fai, sarai in grado di menzionare altri utenti e utilizzare gli hashtag per sfogliare contenuti simili, e puoi anche ricondividere il contenuto come retweet e mettere a cuore quelli che ti piacciono.

Sito ufficiale: www.diasporafoundation.org

La ricerca di alternative a Twitter non è una novità. Anzi, possiamo quasi dire che è qualcosa di ciclico: le persone si arrabbiano per qualcosa su Twitter e nascono alternative. Nel 2014 nasce Ello , un social network assolutamente minimalista, che nel tempo si è evoluto fino a diventare una community globale di artisti.

Quindi, se ti piacciono argomenti come l’architettura, la fotografia, il giornalismo, il design o la musica, su questo social network senza pubblicità puoi trovare persone con gli stessi interessi. Certo, è un social network che non è mai veramente decollato in termini di utenti , anche se puoi godere dei vantaggi nelle interazioni con comunità leggermente più piccole.

Sito ufficiale: www.ello.co

Uno dei tanti aspetti positivi di Twitter è che è un social network pieno di professionisti, e che a volte permette anche di trovare o collaborazioni. E questo è l’aspetto che Dots vuole provare ad esplorare, che cerca di posizionarsi come social network professionale per artisti e creativi.

Sito ufficiale: The-dots.com

Plurk è una sorta di mix tra Twitter, Facebook e Reddit , con elementi di tutti loro. Hai una bacheca dove puoi scrivere quello che vuoi su Facebook e che puoi mantenere privato, e puoi anche creare microblog in stile Twitter con un massimo di 210 caratteri.

Oltre a questo, Plurk ha anche un sistema di karma con cui guadagnare notorietà, e tutto questo in un social network sicuro e privo di utenti tossici. In Plurk hai anche un motore di ricerca in cui puoi trovare contenuti su diversi argomenti che vanno da meme e anime ad altri argomenti specifici. La maggior parte del contenuto è asiatica, ma la sua base è piuttosto interessante.

Sito ufficiale: www.plurk.com

Pleroma. Un’altra alternativa decentralizzata a Twitter che opera all’interno di Fediverso, e che è simile alla precedente e a molte altre simili. È un social network composto da stanze e quando ti registri in uno di essi potrai vedere il contenuto che il resto degli abitanti pubblica in esso o quello di tutti i server centrali.

Questo permette di creare un ecosistema di stanze tematiche con differenze come i temi da trattare o la lingua principale. La meccanica stessa è come Twitter, ma con post fino a 5.000 caratteri. Pubblica quello che vuoi e interagisci con i post di altre persone rispondendo o condividendoli.

Web: Pleroma.social

Hive Social è un social network che diventa un due per uno. Da un lato è un’ottima piattaforma per pubblicare foto come Instagram, ma puoi anche pubblicare testi, video, utilizzare GIF o persino creare sondaggi o repost per condividere il contenuto di altri. Tutto questo con un feed con ordine cronologico e senza algoritmi.

Ha un elemento curioso come l’aggiunta di una canzone al tuo profilo come hai fatto su MySpace e quando qualcuno lo visita, inizia a suonare automaticamente. Inoltre, ha un design molto bello che entrerà nei tuoi occhi. La parte negativa? Al momento è solo su iOS, anche se presto arriverà in Beta per Android.

Web ufficiale: Hivesocial.app

Etere. Questa è un’alternativa a Twitter che è decentralizzata e basata sulla tecnologia P2P , dove puoi creare e unirti a comunità tematiche, come un mix di Twitter e Reddit o Discord. Ciò che lo rende unico è il suo metodo per far rimanere solo i contenuti pertinenti.

Tutti i post scompaiono dopo sei mesi a meno che qualcuno non li salvi , quindi rimangono solo i contenuti veramente utili. Inoltre, le comunità sono indipendenti e con le proprie politiche di moderazione. Naturalmente, la moderazione è trasparente perché se qualcuno elimina il contenuto puoi vedere chi lo ha eliminato e perché, ed esiste una procedura di ricorso per recuperare il contenuto.

Sito ufficiale, su Getaether.net

Quando pensi alle applicazioni di messaggistica, difficilmente puoi considerarle un’alternativa a un social network come Twitter. Ma Telegram ha un ampio ecosistema di canali tematici che non hanno molto da invidiare ad altri network citati come Discord o Reddit, anche se di solito sono molto più piccoli.

Tuttavia, è una buona alternativa entrare in canali di conversazione su argomenti o hobby specifici e interagire lì con altre persone. Hai le basi per tutto, come risposte, reazioni, menzioni, la possibilità di condividere contenuti o silenziare i canali con più movimento in modo che non ti avvisino così tanto.

Sito ufficiale: Telegram.org

