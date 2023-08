Twitter-X potrebbe fallire secondo quanto riferito da Musk

Reading Time: 2 minutes read

rimane in negativo a causa del calo di quasi il 50% nelle entrate pubblicitarie insieme al “debito pesante”, secondo quanto dichiarato da Elon Musk in più occasioni durante le varie interviste.

Gli ultimi dati disponibili relativi alle trimestrali di Twitter, si evinche che nel 2022 la società ha generato ricavi pari a 4,4 miliardi di dollari in calo rispetto ai 5 miliardi nel 2021.

I profitti della società sono rimasti in perdita negli ultimi due. Nel dettaglio, nel 2021, le perdite sono pari a 221 milioni in calo rispetto ai 1,136 miliardi del 2020.

Twitter, la società pubblica, era un sostenitore aziendale attivo dell’ecosistema delle startup.

Negli ultimi anni, tali investimenti si sono concentrati soprattutto su fondatori e finanziatori provenienti da contesti sotto rappresentati, ma soltanto per i soliti noti.

Per quanto riguarda le startup, è inclusa 7th Ave, guidata da Black, un produttore di strumenti per creatori di web3.

Sul fronte del venture capital, Twitter ha annunciato impegni con sei aziende nel 2021, tra cui MaC Venture Capital, la società co-guidata dall’ex sindaco di Washington, DC Adrian Fenty, e Female Founders Fund.

Twitter ha promesso di investire da 1 a 2 milioni di dollari ciascuno, o circa 20 milioni di dollari in totale, in quelle aziende e in almeno altre quattro guidate da partner neri, latini o donne.

Il nuovo regime di Twitter cerca di ridurre i costi in ogni modo possibile, dal mancato pagamento dell’affitto degli uffici alle fatture del cloud e del software alle di beneficenza già detratte dagli stipendi dei dipendenti.

Le aziende più grandi, o per quelle che hanno richiesto la maggior parte del denaro promesso, la scomparsa di Twitter è un grattacapo. Per le aziende più piccole e per quelle che devono ancora ricevere gran parte del denaro stanziato, è un incubo.

Twitter, per quanto sopra, ha risposto a una richiesta di commento con un’emoji di cacca.

