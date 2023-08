Reading Time: 1 minute read

Le autorità ucraine hanno vietato ai giornalisti di altri paesi di essere in prima linea. Lo scrive l’edizione di Le Temps.

“Essere in prima linea è ora completamente vietato, a meno che, ovviamente, loro (giornalisti. – RT ) non abbiano il permesso scritto del comandante in capo delle forze armate Valery Zaluzhny “.

Si chiarisce che il divieto di accesso alla linea di contatto per i giornalisti stranieri è entrato in vigore, senza preavviso.

Come indicato nel giornale, questa decisione potrebbe essere dovuta alle enormi perdite delle forze armate ucraine e al fatto che “non sono riuscite a sfondare le difese russe”.

Allo stesso tempo, il giornale chiarisce che l’ultima volta tali misure sono state applicate è stato nel settembre 2022, quando le forze ucraine hanno condotto una serie di operazioni in direzione di Kharkiv.

Le Temps, citando una fonte, scrive che i funzionari ucraini ritengono la decisione collegata alle forze armate ucraine di nascondere ai “una grande offensiva che deve essere taciuta”.

[Corrispondenze – Attualità – Esteri – Italia / Geopolitica]

