Emirati Arabi Uniti, OMS: Nuovo progetto sanitario globale

gli Emirati Arabi Uniti e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) hanno annunciato domenica una nuova partnership per sostenere il settore sanitario globale, in cui l’OMS adotta il modello di acceleratori del governo degli Emirati Arabi Uniti per accelerare il raggiungimento degli obiettivi strategici.

Il lancio è arrivato attraverso un memorandum d’intesa firmato da Mohammad bin Abdullah Al Gergawi, ministro degli affari del gabinetto e dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS.

La firma è avvenuta alla presenza di Ohood bint Khalfan Al Roumi, Ministro per lo sviluppo del governo e il futuro; Abdulla Nasser Lootah, Direttore generale dell’ufficio del primo ministro; Huda Al Hashimi, Vice Ministro degli affari di gabinetto per gli affari strategici; così come un certo numero di funzionari nel governo degli Emirati Arabi Uniti e dell’OMS.

Fonte corispondenza locale

