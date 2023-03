Reading Time: 1 minute read

Axel Heinz si dimette da Ornellaia e Masseto per affrontare nuove sfide in Francia. Durante i suoi 17 anni di mandato, il più lungo di qualsiasi direttore, i vini italiani sono diventati i più ricercati nel mercato secondario.

Heinz ha studiato all’Università di Bordeaux e ha iniziato la sua carriera come enologo in Francia a Bordeaux, per poi lavorare a Saint-Émilion prima di trasferirsi a Bolgheri, sulla costa .

La sua naturale attenzione per i dettagli, il suo atteggiamento olistico nei confronti della viticoltura e dell’enologia lo hanno portato non solo a rendere sempre più affidabili le affermate etichette di Masseto e Ornellaia, ma ha ampliato la gamma, aggiungendo vini bianchi al portafoglio della tenuta.

Heinz ha detto che è stato “un onore” contribuire al successo di Ornellaia e Masseto e ha ringraziato l’amministratore delegato Giovanni Geddes, i proprietari delle due tenute e la famiglia Frescobaldi.

Resta da vedere se la partenza di Axel Heinz avrà un impatto sul mercato secondario.

Ornellaia rimane uno dei vini da collezione italiani con un costo elevato di acquisto.

