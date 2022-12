Reading Time: 1 minute read

La mascotte per le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi del 2024 è stata rivelata, ma è già entrata in polemica social anche se rivoluzionaria.

La mascotte è suddivisa in due due tappi frigiani antropomorfi chiamati “Friggi”, che si rifanno alla storia francese e rappresentano lo spirito rivoluzionario della Francia.

“È il simbolo della libertà, ed è anche un messaggio molto forte legato alla rivoluzione che vogliamo per quei giochi. Vogliamo che quei giochi (sia) un grande successo “, afferma il tre volte campione olimpico canoista Tony Estanguet, che è il presidente di Parigi 2024.

Il problema è sorto nel osservare che le mascotte assomigliano all’anatomia femminile.

Le mascotte hanno lo scopo di incarnare lo spirito olimpico – enfasi sul “corpo” per il 2024 – e connettersi con i fan più giovani, al fine di ispirare il pubblico ad abbracciare più sport.

Il problema che può sorgere è il fatto sulla storia del cappello frigio, cioé la personificazione artistica della repubblica francese libera.

In qualsiasi caso un sondaggio ha rilevato che ai francesi non interessa cosa significa la mascotte per le olimpiadi del 2024 se trattasi di vagina, clitoride o altro, perché è ben ovvio si tratti di un cappello, ovvero quello che si vede anche nei libri storici.

[Sport d’elite]