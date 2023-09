Reading Time: 1 minute read

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha esortato il magnate della Elon Musk ad aprire la sua prossima fabbrica in , diventando l’ultimo leader a fare pressione su uno degli uomini più ricchi del mondo.

Erdogan e Musk hanno tenuto una serie di incontri sia in Turchia che a margine dei forum internazionali, sviluppando un’apparente amicizia.

La televisione turca ha mostrato Musk entrare nella Turkish House di New York, un nuovo grattacielo di fronte al palazzo delle Nazioni Unite, con il figlio di tre anni, che teneva in grembo durante i colloqui.

L’agenzia di stampa statale turca Anadolu ha riferito che Musk ha detto a Erdogan che il suo Paese è “tra i candidati più importanti” , per la nuova fabbrica.

Gli sforzi di lobbying di Erdogan seguono quelli intrapresi dal presidente francese Emmanuel Macron, che ha incontrato Musk a giugno, dal primo ministro spagnolo Pedro Sanchez e dalla PdC Giorgia Meloni in Italia.

Erdogan era a New York per partecipare alla riunione annuale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Tesla ha attualmente sei stabilimenti, di cui due fuori dagli Stati Uniti: uno a Shanghai focalizzato sul mercato asiatico e un secondo focalizzato sulle vendite europee vicino a Berlino.

Ne sta costruendo uno anche in Messico e ha piani provvisori per uno stabilimento in .

