Nell’antica Babilonia, nel periodo in cui Daniele, Shadrach, Meshac e Abednego vi furono imprigionati, il Consenso stabilito fu chiamato “I Caldei” a causa della forza, del dominio e dell’influenza nella formazione della società.

Il re Nabucodonosor invitò i caldei a istruire Daniele e gli altri schiavi . Voleva che fossero immersi nella cultura, nei valori e nella visione del mondo di Babilonia e del suo regime dominante.

Quindi ci sono “caldei che formano la cultura” nelle società contemporanee, inclusa l’America. In un’epoca passata, l’istituzione del consenso era costituita dalla Chiesa, dalla famiglia e dall’istruzione.

Decenni di opposizione hanno logorato quell’establishment al fine che sono stati indeboliti e cacciati dalla pubblica piazza.

Quando un tale processo si sviluppò nella Scozia del 18° secolo, uno dei leader della nazione avvertì: “Ridurrai fino a quando non rimarrà nulla di ciò che rende la Scozia!”.

Quindi siamo arrivati ​​ora negli Stati Uniti che gran parte del meglio dei vecchi valori è stato spazzato via.

Alcuni di essi, come il razzismo e la discriminazione, dovevano scomparire, ma i martelli hanno anche colpito la visione del mondo e i valori che un tempo davano un’identità fondamentale alla nazione.

Quindi quali e chi sono le élite che compongono l’establishment del Consenso contemporaneo della nazione, e quali sono le loro funzioni?

Chi e quali sono le persone ed i gruppi che sembrano avere la voce più forte nel descrivere o rimodellare i valori fondamentali e la visione del mondo della nazione?

Chi ha dato loro tale potere?

Ci sono cinque componenti dell’attuale Consensus Establishment nella società americana (e nella maggior parte dell’Occidente):

L’Information Establishment e le sue élite

Il ruolo primario dell’Information Establishment è quello di inondare la cultura con il nuovo Consenso, in modo che tutti siano confrontati costantemente con le sue esigenze.

L’istituto dell’intrattenimento e le sue élite

Il ruolo principale dell’istituto dell’intrattenimento è vestire e rendere popolare il nuovo consenso in via di sviluppo in modo che sembri irresistibile, acclamato dal popolo ed emulato.

L’istituzione accademica e le sue élite

Il ruolo degli accademici è quello di dare uno status accademico e il senso di profondità intellettuale e credibilità alla visione del mondo, e ai valori del Consensus Establishment.

L’establishment politico e le sue élite

L’Establishment politico ha la capacità di trasformare la visione del mondo e i valori dell’Establishment del consenso in legge e di conformarsi forzatamente a ciò che l’Establishment del consenso richiede.

L’establishment corporativo e le sue élite

L’istituzione aziendale monetizza e rende popolari i valori e la visione del mondo dell’istituzione del consenso commercializzando e creando tendenze e moda che riflettono il consenso.

Cosa si può fare di fronte a questo steamrolling?

Prima di tutto boicottare tutto ciò che sappiamo essere visibilmente deleterio per la nostra coscienza e, di conseguenza istruire i nostri figli ad avere una visione del mondo chiara sulle aberrazioni che vogliono iniettargli.

L’istituto di intrattenimento deve accettare l’importanza di presentare la verità e la bellezza come parte della sua richiesta, non il contrario.

La famiglia deve accettare il suo ruolo di primaria nell’educazione dei suoi figli.

Gli educatori devono prendere sul serio l’importanza della storia e dei classici.

I giornalisti devono scrivere in modo obiettivo ed equo tutti gli aspetti di un evento o di un problema.

I leader politici devono difendere la libertà di parola, ma anche abbracciare, modellare e sostenere i valori e la visione del mondo che rendono possibili quelle libertà e le basi morali su cui poggia saldamente la società.

La leadership aziendale deve comprendere e assumersi la responsabilità di ciò che monetizza e rende popolare.

L’elenco potrebbe continuare all’infinito.

La realtà è che la comunità deve essere impegnata nell’esporre i brutti lati oscuri della propaganda imposta alla società.

Soprattutto, dobbiamo cercare di aiutare alla conoscenza della verità che rende le persone libere dalle visioni e dai disegni delle élite.

