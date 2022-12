Reading Time: 1 minute read

La Francia ospiterà a Parigi una conferenza internazionale “Standing with the Ukrainian People” con l’obiettivo di coordinare il sostegno internazionale alla resilienza civile in Ucraina, e affrontare le urgenti esigenze umanitarie del popolo, secondo un comunicato stampa dell’ambasciata.

La conferenza è organizzata su iniziativa del presidente francese Emmanuel Macron ed è co-organizzata con l’Ucraina. Durante la conferenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy parlerà virtualmente (in ologramma).

Questa conferenza internazionale riunirà rappresentanti di 47 paesi e 22 organizzazioni internazionali e istituzioni finanziarie. Vi parteciperanno diversi capi di Stato o di governo e sarà caratterizzato da un intervento virtuale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

Le forze russe hanno lanciato operazioni militari in Ucraina il 24 febbraio, tre giorni dopo che Mosca ha riconosciuto le regioni separatiste dell’Ucraina, Donetsk e Luhansk come repubbliche indipendenti.

