ABBIAMO PROVATO IL GARMIN VARIA RCT 715 (1)

Il primo garmin varia radar era già un notevole prodotto di progresso tecnologico che, per numerosi ciclisti da noi intervistati, deve fare ciò per cui è , ovvero avvisare il ciclista da quanti veicoli posteriori ci sono (salvo quelli coperti da camion e autobus) ed a quale velocità viaggiano.

La nuova generazione dei radar ha due opzioni: video e foto. In pratica una specie di dash cam. Ma ne parleremo più avanti.

Il radar ha la porta USB-C per la ricarica e il dialogo con un computer. Questo non è l’unico cambiamento, possiamo notare il ritorno delle fascette. Per gli utenti più anziani dei prodotti GARMIN, essi erano scomparsi con l’arrivo dell’EDGE 800.

Il problema è il peso di questo radar…infatti, per inserire una fotocamera, una batteria più grande e il resto della RADAR, l’RCT 715 ha raddoppiato il suo peso. Si passa da 70gr per il RTL515 a 147gr del 715 senza il supporto.

Se stai cercando di ridurre il più possibile il peso della tua bici, questo RADAR non soddisfa più i tuoi , altrimenti dovrai accettarlo.

Una volta installato il tutto sulla bici, superiamo la barra dei 200gr, che rappresenta il peso di un reggi sella in carbonio.

Nulla cambia davvero con l’arrivo della fotocamera nella presa dell’RCT 715. Può essere collegata a un computer od a un orologio GARMIN come per tutta la gamma VARIA. Per eseguire l’aggiornamento si consiglia vivamente di utilizzare il software Garmin express.

La frequenza di attivazione della registrazione sarà dettata dalla densità del traffico.

In questa configurazione sarà possibile scattare una foto o filmare.

Per quanto riguarda la fotocamera, hai un menu che ti consente di modificare in qualsiasi momento la modalità “Auto, Individuale, Trail ad alta intensità”.

La scelta dell’impostazione influirà sull’autonomia del VARIA e se la fotocamera è permanentemente attivata la batteria si riduce del 50/60% circa in una uscita di 2 e mezza quasi tre ore, salvo il contrario. È sempre possibile disattivarlo, ma allora meglio acquistare la versione 515 (meno costosa e pesa sui 70gr).

Il messaggio informativo è identico all’avvicinamento di un veicolo. GARMIN non ha rivisto il pittogramma che materializza le vetture sul display. I veicoli vengono rappresentati tutti uguali…

I VARIA è arcinoto non sanno distinguere i diversi tipi di veicoli. Il peggio è se questi sono coperti da camion e bus; inoltre se il veicolo era parcheggiato e parte in quell’istante, il radar non lo vede, idem per le moto. Quest’ultime non sempre vengono rilevate, se non a pochi metri e talvolta zero. I ciclisti sono dei fantasmi, il radar non li vede.

Nel menu nascosto, due pannelli sono dedicati alla gestione dell’RCT 715 su EDGE 1030, 1030+ e su EDGE 1040 (fare gli aggiornamenti). Il primo pannello gestisce il fascio luminoso. Il secondo permetterà di configurare la registrazione della telecamera.

In qualsiasi momento sarà possibile visualizzare uno dei due pannelli per fare una modifica o scattare una foto o registrare un video. Sarai in grado di visualizzare il livello di batteria rimanente del RADAR, in questi pannelli specifici. Puoi aggiungere un widget per ottenere queste informazioni in un pannello dati o mappa.

A seconda della modalità selezionata, VARIA RCT 715 registrerà continuamente per un periodo di 30 secondi. Quindi ricomincerà nella successiva frazione di secondo finché il RADAR non si ferma.

Tieni presente che i video all’inizio della tua uscita verranno inevitabilmente sovra scritti, per fare spazio all’ultimo filmato o immagine registrata.

La RCT 715 non è la migliore fotocamera che ho usato. Con 1080p, non puoi competere con una GOPRO HERO 10 e 4k. Ma qui bisogna fare dei compromessi…e poi se vai in bici da corsa di certo ti stai allenando, forse interessa meno fare video riprese ai paesaggi…ma se, invece, desideri una qualità migliore…meglio una gopro o prodotti simili anche più funzionali e meno costosi.

Nei miei vari test con il radar Varia 715, la registrazione è sufficiente per identificare una targa da parte di un veicolo che arriva dietro di noi o di un veicolo parcheggiato sul marciapiede.

Se pensi di usare la videocamera per fare riprese turistiche…bhe…come detto prima…la qualità non è eccelsa però chi si accontenta….

In caso di incidente, non sarà possibile collegare l’RCT 715 direttamente all’applicazione per scaricare il video.

Il trasferimento è troppo lento nonostante una connessione wifi privata, anche se il file non supera i 200 MB.

Dovrai collegare il RADAR ad un computer per estrarre i video dalla cartella 100EVENT.

Poiché i video sono memorizzati su una scheda SD: è improbabile che venga distrutta in caso di incidente, ma tutto è possibile.

La fotocamera ha la capacità di adattarsi alla scarsa illuminazione, ma si satura molto rapidamente quando passa dall’ombra alla luce, questo ad un buon ritmo. La lettura di una targa può essere un po’ più complessa in questa circostanza.

Le immagini, non avendo un sistema professionale automatico di stabilizzazione, potrebbero essere un pò scarse, ma l’obiettivo è tutt’altro.

La registrazione mostra una serie di informazioni come giorno, mese, anno, ora, velocità e coordinate GPS. Queste informazioni sono fondamentali in caso di incidente, ed aiuta a trovare la persona responsabile.

Scattare una foto non è un’azione automatica. Questa operazione deve essere effettuata o utilizzando l’applicazione o direttamente sul pannello che consente il controllo del VARIA sull’EDGE. Si è un pò complicato…

Lo scopo di questa funzione è quello di mantenere un ricordo dell’automobilista indisciplinato. Ci vogliono più o meno 10 secondi tra la pressione, lo scatto e la possibilità di ripetere l’azione.

Il VARIA RADAR registra il suono, questo vuol dire che se hai un alterco tra te e un automobilista, avrai filmato e suoni. Ovviamente l’audio non è di alta qualità. Attenzione a non pubblicare e condividere immagini, video e foto sui social, potresti incorrere nella violazione della privacy con denuncia penale (Ne parleremo sul prossimo articolo, sempre dedicato al radar Garmin Varia RCT 715, da noi provato).

