Gli alimenti disidratati sono in cima alla lista per molti campeggiatori e ci sono diverse marche tra cui scegliere. Puoi andare con qualsiasi, ma assicurati di capire quale qualità offre il marchio. Questi marchi hanno un’ampia varietà da offrire e sono anche molto deliziosi.

Se trovi i tecnicismi associati alla cottura di cose diverse difficili da gestire, puoi provare questi alimenti.

1.Tagliatelle istantanee, pasta e Mac-&-Cheese

Tagliatelle istantanee e mac e formaggio sono alcuni degli alimenti più veloci da cucinare.

Sono davvero deliziosi che puoi portare con te in campeggio. Hai bisogno di acqua calda per fare entrambi. Semplice ma molto gustosa, qualsiasi pasta è un oggetto utile nella raccolta alimentare per il campeggio. Puoi sempre aggiungere condimenti e alcune spezie al tuo per un sapore in più.

2. secca e noci

Se stai cercando un apporto proteico mentre ti godi la vita all’aria aperta, puoi fare uno spuntino con noci e frutta secca. Un trail mix è sempre un’attività divertente quando ti prepari per il tuo viaggio. La frutta secca e le noci sono molto leggere da trasportare ed estremamente semplici ma gustose da mangiare.

3. Diversi materiali sandwich

Assicurati di mettere in valigia diversi materiali per la preparazione dei sandwich come marmellata, gelatine, burro di arachidi, formaggio, panna, maionese o altre salse e condimenti. Questi panini sono molto facili da realizzare e puoi personalizzarli secondo i tuoi gusti e le tue preferenze.

4. Bustine di tè istantaneo e bustine di (anche se è preferibile evitare la caffeina)

Se una tazza di caffè è più che sufficiente per te in un giorno, allora devi portare con te alcune bustine di caffè durante il viaggio. Queste bustine di tè e bustine di caffè sono molto facili da usare perché devi solo aggiungere acqua calda. Non devi avere a che fare con la spazzatura e non devi nemmeno portare molto peso.

5. Frutta congelata

Un’altra cosa gustosa da sgranocchiare durante il campeggio sono diversi tipi di frutta congelata, uva, mirtilli e anguria in particolare. Fare solo campeggio non significa che devi mangiare solo carne e noci e nient’altro. Puoi davvero concederti anche frutta congelata, specialmente quando fa caldo.

6. Focacce

E a proposito di piadine, come dimenticare le piadine. Queste focacce sono molto facili da confezionare. Puoi usarli per fare piccole pizze e persino aggiungere dell’hummus. Puoi usare condimenti a base di formaggio e pomodoro per esaltarne il gusto. Anche le quesadillas in stile messicano con limone e pollo sono una possibilità. Puoi aggiungere qualsiasi cosa a queste tortillas e fare uno spuntino veloce ovunque e in qualsiasi momento.

6. Sacchetti di riso

Il riso è uno dei cereali più versatili perché serve da base per molte ricette diverse. Puoi andare con il riso cotto o bollito pronto per essere consumato in sacchetti poiché sono portatili e leggeri da trasportare. Puoi convertire il tuo pasto in pallet di in pochissimo tempo.

7. Uova

Potresti dover stare molto attento con loro, ma le uova possono servirti in vari modi perché puoi cucinare molte ricette diverse con loro. Puoi usarli come ripieno, legare sotto gli ingredienti con loro, friggerli, bollirli, cucinarli, usarli come preferisci.

Gli articoli sopra menzionati non occuperanno molto spazio nel tuo bagaglio, ma con loro farai sicuramente del buon cibo in un dato giorno.

Assicurati solo che ogni volta che scegli cibi in scatola, scegli saggiamente il tuo marchio e passa attraverso diverse recensioni online solo per essere sicuro.

Quando sei in campeggio, la refrigerazione è qualcosa che non sarà disponibile, quindi assicurati di portare con te una scatola fresca e diversi impacchi di ghiaccio per mantenere il cibo fresco.

Inoltre, quando riscaldi qualcosa, devi essere sicuro al 100% che sia bollente fino al nucleo.

In questo modo, puoi essere certo che il cibo che stai consumando sia completamente sicuro da mangiare e non svilupperà alcun problema di salute.

