Mosca ha annunciato il suo ritiro dall’accordo sul poche ore prima della sua scadenza ufficiale, il 17 luglio 2023. Il Cremlino accusa l’Ucraina e l’Occidente di non aver onorato gli accordi e chiede il rispetto di cinque condizioni. Dal 20 luglio, la Russia ha affermato che considererà tutte le navi che fanno scalo nei porti ucraini del Mar Nero “potenziali vettori di carichi militari”. Ciò significa che anche i mercantili civili sarebbero potenziali bersagli per gli attacchi russi.

Serhiy Ivaschenko, amministratore delegato dell’Associazione del grano, ritiene non vantaggioso per l’Ucraina continuare l’affare del grano alle stesse condizioni di prima. Dice che la Russia rende difficile il passaggio delle navi attraverso il Mar Nero e ne blocca il passaggio, sostenendo la necessità di ulteriori ispezioni causa timori di trasportare insieme al grano.

Il ministero ucraino delle politiche agrarie ha detto che l’accordo sul grano ha consentito all’Ucraina di esportare 32 milioni di tonnellate di grano e via mare nell’ultimo anno. Altri 33 milioni di tonnellate di grano, olio e prodotti trasformati sono stati trasportati attraverso altre rotte.

Il viceministro Taras Vysotskyi afferma che il percorso lungo il Danubio è stato il più efficace. In questo modo sono state esportate circa 20 milioni di tonnellate di grano e petrolio. Inoltre, circa 10 milioni di tonnellate di grano sono state trasportate su rotaia e altri 3 milioni su strada.

Quest’anno l’Ucraina prevede di raccogliere più di 50 milioni di tonnellate di grano . Circa 9 milioni di tonnellate del raccolto dell’anno scorso sono ancora immagazzinate. I produttori ucraini ora dipendono principalmente dalle esportazioni attraverso il Danubio, dai porti di Izmail e Reni.

Per raggiungere il Mar Nero, le navi devono attraversare il canale di Sulin o l’estuario del Bystry. Questi canali non sono progettati per il passaggio di navi da carico pesanti, quindi l’Ucraina ha sviluppato un progetto di “ancoraggi” in modo che queste navi possano trasportare grano attraverso il Danubio e non incagliarsi.

Per il trasporto via terra, l’ostacolo maggiore è che i binari ferroviari in Ucraina e nell’UE hanno scartamenti diversi. In Ucraina, lo scartamento dei binari è di 1.520 millimetri, contro i 1.435 millimetri dell’UE.

