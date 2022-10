Reading Time: 1 minute read

Giorgia Meloni ha prestato giuramento come primo ministro italiano oggi 22 Sabato 2022. Una data storica. E’ la prima donna presidente del Consiglio d’Italia.

Meloni ha prestato giuramento dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una cerimonia tenutasi al Palazzo del Quirinale a Roma.

La sinistra ha il timore che l’Italia è destinata ad avere un governo soltanto di destra.

La vittoria di Meloni alle elezioni parlamentari, del mese scorso, suggerisce che il nazionalismo rimane immutato in Italia.

Il nuovo governo è formato da una coalizione con altri due leader di destra.

I 24 ministri di Meloni – sei dei quali donne – hanno prestato giuramento insieme a lei .

Intervistata, Giorgia Meloni ha riferito che: “Ho e sarò sempre chiaro, ho intenzione di guidare un governo con una politica estera chiara e inequivocabile. L’Italia è a pieno titolo parte dell’Europa e dell’Alleanza Atlantica. Chi non è d’accordo con questo caposaldo non potrà far parte del governo, a costo di non essere un governo . Con noi al governo, l’Italia non sarà mai l’anello debole dell’Occidente“.

In Europa, salvo alcuni, ritengono che solo un politico forte, come Meloni, possa guidare il paese fuori dalla crisi.

L’Italia ha la terza popolazione più anziana al mondo, ma Giorgia Meloni e il suo partito hanno lavorato per entrare in contatto con i giovani italiani, la prossima generazione di elettori.

Il Presidente Giorgia Meloni si è occupata lei stessa di politica a 15 anni, dopo essersi iscritta al Fronte Giovani, l’ala giovanile del Movimento Sociale Italiano (MSI), partito fondato da Giorgio Almirante, ministro nel governo del dittatore fascista Benito Mussolini.

Le interviste svolte fra i nostri utenti sono ovviamente divise fra il timore di non andare avanti e impantanarsi del tutto, altri sono invece più propositivi, ottimisti e speranzosi.