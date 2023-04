Reading Time: 1 minute read

Il governo italiano ha presentato un progetto di legge che, se approvato, vieterebbe la produzione e la vendita di alimenti e carne coltivati.

La carne coltivata, o basata su cellule, viene creata raccogliendo cellule da vivi, fornendo loro i nutrienti per crescere nei bioreattori e quindi adottando ulteriori misure per trasformare le cellule in un prodotto a base di carne pronto per il consumatore.

Il disegno di legge, che entrerebbe in vigore solo se approvato da entrambi i rami del parlamento, sembra essere una mossa preventiva volta a segnalare la determinazione del governo nella difesa della tradizione culinaria italiana.

Le proteine ​​di origine vegetale sono ampiamente disponibili anche in altri alimenti e non necessariamente nella carne coltivata in laboratorio.

La maggior parte delle start-up di carne coltivata in laboratorio deve ancora ampliare la , prima ancora di ottenere l’approvazione normativa.

