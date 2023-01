Reading Time: 2 minutes read

La camera bassa del parlamento pakistano ha approvato una legge per rendere più severe le pene sulla del paese, anche se il loro palese abuso è venuto nuovamente alla luce con la minaccia di accusare una donna cristiana.

La donna, una vedova cattolica, era terrorizzata dopo che un collega musulmano aveva minacciato di sporgere denuncia per falsa blasfemia, perché lei aveva rifiutato la sua richiesta di commettere illeciti nel loro lavoro.

Samina Mushtaq, un funzionario della sicurezza dell’Autorità per l’aviazione civile (CAA) del , ha dichiarato che il 7 gennaio un funzionario musulmano della CAA, Muhammad Salim, le ha chiesto di consentire a un veicolo non autorizzato di entrare nell’area di parcheggio del terminal merci dell’aeroporto internazionale Jinnah di Karachi.

“Salim ha minacciato di accusarmi di blasfemia quando mi sono rifiutato di arrendermi alla sua richiesta illegale”, ha detto a Morning Star News. «Ha detto che avrebbe chiamato i chierici e mi avrebbe fatto a pezzi.»

Mushtaq ha iniziato a registrare le minacce di Salim come prova che sarebbe stata falsamente accusata se avesse agito in base alle sue minacce, ha detto, aggiungendo di aver caricato il video sui social media. La CAA ha avviato un’inchiesta e ha temporaneamente sospeso Salim dal servizio.

Mushtaq ha detto di essere sotto forti pressioni da parte dei musulmani per raggiungere un accordo di “riconciliazione” con Salim. Tali accordi di solito privano ulteriormente i membri delle religioni minoritarie dei diritti.

L’approvazione da parte dell’Assemblea nazionale del Pakistan, il 17 gennaio, della legislazione che amplierebbe gli statuti sulla blasfemia ha sollevato timori tra i e gli attivisti per i diritti umani.

Il disegno di legge sulle leggi penali (emendamento) approvato all’unanimità aumenterebbe la punizione per aver insultato i compagni, le mogli ei familiari del profeta dell’Islam, Maometto, da tre anni a non meno di 10 anni insieme a una multa di $ 4.314 (1 milione di rupie).

La legislazione, ai sensi della sezione 298-A del codice penale pakistano (PPC), renderebbe anche l’accusa di blasfemia un reato per il quale non è possibile la cauzione. La legge dovrebbe passare all’unanimità anche al Senato, e poi richiederebbe la firma del presidente per diventare legge.

Il moderatore/presidente della Chiesa anglicana del Pakistan, Azad Marshall, ha affermato che l’approvazione unanime della legislazione da parte della camera bassa è preoccupante per i cristiani pakistani.

Fonte Locale

[Redazione -> ilcamminospirituale.pmcomunicazione.com]

Condividi nei social