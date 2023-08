Afghanistan Trionfa nelle Olimpiadi internazionali di astronomia e astrofisica

Reading Time: 1 minute read

L’Afghanistan ha lasciato un segno indelebile, durante la sedicesima edizione recentemente conclusa delle Olimpiadi internazionali di astronomia e astrofisica (IOAA). Il prestigioso evento che ha visto la partecipazione al debutto in si è tenuto a Cracovia, in , e ha attirato 52 paesi da tutto il mondo.

Il progetto del team afgano è emerso in cima alla sezione di progettazione segnando un risultato significativo nel campo dell’astronomia e dell’astrofisica.

Questo risultato è senza dubbio una testimonianza ambulante di perseveranza, resilienza e dedizione incrollabile, specialmente tra le circostanze prevalenti.

Amina Karimian, fondatore della Kihane Astronomical Society, rappresentava esclusivamente la squadra delle Olimpiadi dell’Afghanistan in questo stimato evento globale, incarnando lo spirito e la passione dei suoi compatrioti.

L’Olimpiade internazionale di astronomia e astrofisica è un evento annuale che riunisce studenti d’élite in tutto il mondo, per mostrare in modo competitivo la loro abilità in astronomia e astrofisica.

Il primo del suo genere si è svolto a Chiang Mai, in Thailandia, a novembre e dicembre 2007.

Nel tempo, l’Olympiad è diventata un faro che attira l’attenzione globale verso i progressi e la ricerca dell’astrofisica.

La competizione dura in genere dieci giorni, che vanno dal 10 al 20 agosto ed è divisa in tre fasi: teoria, osservazione e analisi dei dati astronomici.

Ogni sezione è progettata per svelare la profondità delle conoscenze, le capacità analitiche e l’applicazione pratica dei concetti studiati da parte dei partecipanti.

Nell’edizione appena conclusa, oltre all’Afghanistan, hanno partecipato anche squadre provenienti da , Canada, , , , e .

[Spazio – Scienza Aeronautica]

Condividi nei social