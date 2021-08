Vietnam Railways lancia il servizio di treno merci in Belgio

Reading Time: 1 minute read

Vietnam Railways (VNR) il 20 luglio ha aggiunto un nuovo collegamento ferroviario merci dal Vietnam al Belgio, con il primo treno in partenza dalla stazione di Yen Vien, Hanoi, e che dovrebbe arrivare alla città di Liegi in Belgio. Successivamente, i container verranno consegnati alla città di Rotterdam (Paesi Bassi) tramite camion.

VNR ha affermato che il treno trasportava 23 container con merci come tessuti, pelle e calzature. Durante il viaggio, il treno si fermerà nella città di Zhenzhou, nella provincia cinese di Henan, e si collegherà al treno Asia-Europa per raggiungere la sua destinazione.

Secondo la società, questo è il primo treno merci per container gestito da Rail Transport and Trade Joint Stock Company (Ratraco) in collaborazione con aziende di trasporto di altri paesi che forniscono servizi logistici ai clienti dal Vietnam alla destinazione di destinazione.

Attualmente, VNR fornisce servizi di treni merci tra il Vietnam e la Cina e transita verso la Russia, l’Europa, l’ASEAN e i paesi dell’Asia centrale. L’azienda fornisce servizi logistici completi ai clienti.

Nguyen Hoang Thanh, vicedirettore generale di Ratraco, ha affermato che l’organizzazione di successo del treno dal Vietnam al Belgio aprirà vie di trasporto ferroviario più profonde in Europa, oltre a quelle esistenti verso Germania e Polonia. Si prevede che il secondo treno partirà dalla stazione di Yen Vien il 27 luglio trasportando prodotti elettronici e il terzo il 3 agosto, ha affermato.

Nel contesto della pandemia di COVID-19, il trasporto marittimo internazionale sta incontrando difficoltà, il servizio ferroviario è ricercato da molti clienti per trasportare merci dal Vietnam alla Cina e da lì in Europa.

Con il vantaggio di un efficiente sistema di collegamento ferroviario internazionale e di treni che arrivano alle stazioni di destinazione in tempo con costi ragionevoli, il trasporto ferroviario intermodale è fiorente.