Una particolare competizione di rugby in Bretagna. 12 paesi si sfideranno negli stadi bretoni per alzare la coppa. Con una differenza: i giocatori non sono rugbisti professionisti, ma soldati.

, Australia, Inghilterra o Tonga e ovviamente il XV di Francia… Tutte queste squadre si incontreranno per un mese in Bretagna per il campionato del mondo di rugby.

Mentre la Coppa del mondo di rugby inizierà ufficialmente tra tre settimane, gli appassionati possono già assistere a quello che si svolgerà dal 16 agosto al 10 settembre, esclusivamente in 24 città della Bretagna.

