Il cervello umano è un organo meraviglioso e complicato. Nonostante decenni di studi e progressi scientifici, c’è ancora molto che non sappiamo su come funziona e perché si comporta in quel modo.

Ma sappiamo che è potente . Potrebbe non essere veloce nel risolvere equazioni complesse come un computer, ma è incredibilmente più efficiente dal punto di vista energetico e significativamente migliore sia nell’apprendimento che nella memoria. E di recente, i ricercatori hanno studiato come combinare un cervello e un computer, dandoci il potere di una mente umana a portata di mano.

Mentre alcuni ricercatori stanno lavorando alla crescita di organoidi fino a raggiungere dimensioni di 10 milioni di cellule, secondo le stime degli scienziati, saranno necessari per far funzionare un computer e accedere alle capacità di memoria ovunque vicino a un cervello umano, altri stanno sviluppando una che ci consentirebbe di comunicare con un gruppo di cellule e fare in modo che quel gruppo comunichi.

E qualche progresso è stato fatto. Ad esempio, secondo un comunicato stampa , l’anno scorso i ricercatori hanno creato quello che descrivono come una “specie di cappuccio EEG per organoidi”, che è un “guscio flessibile che è densamente ricoperto da minuscoli elettrodi che possono sia raccogliere segnali dal organoide e trasmettergli segnali.

Un gruppo di ricercatori chiama l’idea “intelligenza organoide”, o OI, e secondo un nuovo articolo sulla rivista Frontiers in Science , hanno un piano per realizzarlo.

Questi ricercatori sperano di utilizzare campioni di tessuto umano per far crescere piccole raccolte di cellule cerebrali che potrebbero utilizzare al posto dei chip di computer in silicio standard.

Chiamati “organoidi”, questi gruppi di cellule sono più grandi e più 3D rispetto alle colture tradizionali, il che consente ai neuroni al loro interno di creare molte più connessioni.

È una tecnologia che richiede molte discipline scientifiche per decollare.

