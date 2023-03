Reading Time: 1 minute read

Una continua carenza di scimmie utilizzate negli esperimenti scientifici e sta per peggiorare, mentre continuano le ricadute di un’indagine federale su un presunto giro di contrabbando di primati in Cambogia.

Diverse grandi aziende avvertono di vincoli di fornitura, ritardi e prezzi più elevati che, secondo loro, potrebbero portare a colli di bottiglia nei test antidroga.

Tuttavia, gli analisti del settore hanno espresso scetticismo sul fatto che la situazione in Cambogia avrà un impatto importante sulla ricerca.

I primati non umani vengono utilizzati per testare farmaci e vaccini sperimentali prima che entrino nella sperimentazione e per sondare questioni fondamentali, sull’invecchiamento del cervello e sulle malattie infettive.

I centri di ricerca sui primati finanziati a livello nazionale mantengono colonie domestiche per la ricerca biomedica, ma ogni anno ne vengono importate circa 30.000 per soddisfare la domanda.

La Cambogia è emersa come la più grande fonte internazionale di scimmie utilizzate nella ricerca statunitense, dopo che la ha smesso di esportare primati durante la pandemia.

Le scimmie importate devono soddisfare vari requisiti normativi internazionali e statunitensi.

L’indagine sulle scimmie cambogiane si concentra sulla questione se siano state allevate in cattività, come affermato dai permessi.

Le interruzioni si aggiungono a una fornitura già tesa di scimmie da laboratorio negli Stati Uniti.

Cinque anni fa, uno studio del National Institutes of Health ha previsto che la domanda futura di primati non umani avrebbe probabilmente superato l’offerta.

[Consulenti Medici / Specialisti / Scienziati]

Condividi nei social