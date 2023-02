Reading Time: 1 minute read

Il governo giapponese ha emanato una nuova legge che criminalizza il possesso, il consumo e la vendita di CBD a Hong Kong, definendo la sostanza una “droga pericolosa” e imponendo dure sanzioni.

Il CBD, o cannabidiolo, è un derivato non psicoattivo della pianta di cannabis e riduce il dolore, lo stress, l’ansia e l’infiammazione, senza sballare chi ne fa uso.

Tuttavia, le autorità di Hong Kong hanno affermato che tali affermazioni “mancano di prove scientifiche autorevoli”, giustificando il loro divieto sostenendo che i prodotti potrebbero essere convertiti in THC, il composto inebriante che è già illegale in città.

Le sanzioni includono la possibile ergastolo e una multa fino a 5 milioni di dollari di Hong Kong (638.000 dollari) per i condannati per importazione, esportazione o produzione di CBD.

Fonte

Per quanto riguarda i condannati per possesso o consumo di CBD, rischiano sette anni di carcere e una multa di 1 milione di HK$ (128.000$).

Negli ultimi anni, la popolarità dei prodotti a base di CBD è aumentata in tutto il mondo e il CBD è diventato legale negli Stati Uniti e in alcune parti d’Europa , così come in Giappone e Tailandia.

A Hong Kong, le autorità hanno concesso alle imprese e ai residenti tre mesi per scartare qualsiasi potenziale contrabbando prima che le severe sanzioni entrassero in vigore.

Circa 77.400 articoli sono stati scaricati nei cassonetti del governo, secondo i dati ufficiali.

La scorsa settimana, i funzionari doganali hanno ricordato la nuova legge e messo in guardia sui prodotti marchiati con foglie di canapa.

[Corrispondenze – Attualità – Esteri – Italia / Geopolitica]

Condividi nei social