Il sistema di credito sociale ( cinese :社会信用体系; pinyin : shèhuì xìnyòng tǐxì ) è un rating del credito nazionale, cioé una lista nera sviluppata dal governo della Repubblica popolare cinese.

L’iniziativa di credito sociale richiede l’istituzione di un sistema di registrazione in modo che le imprese, gli individui e le istituzioni governative possano essere monitorate e valutate per affidabilità.

Sono molteplici e diverse le forme di sistema del credito sociale in sperimentazione, mentre il metodo normativo nazionale si basa su blacklisting e lista bianca.

Il programma si concentra principalmente sulle imprese ed è molto frammentato, contrariamente all’idea sbagliata popolare che si concentri sugli individui e sia un sistema centralizzato.

L’origine del sistema può essere fatta risalire agli anni ’80, quando il governo cinese ha tentato di sviluppare un sistema di valutazione del credito bancario e finanziario personale, in particolare per le persone rurali e le piccole imprese prive di documenti.

Il programma è emerso per la prima volta all’inizio degli anni 2000, ispirato ai sistemi di valutazione del credito di altri paesi.

Il programma ha avviato prove regionali nel 2009, prima di lanciare un progetto pilota nazionale con otto società di valutazione del credito nel 2014. È stato introdotto formalmente per la prima volta dall’allora premier cinese Wen Jiabao il 20 ottobre 2011, durante uno dei Riunioni del Consiglio di Stato.

Il sistema di credito sociale è un’estensione del sistema di rating del credito finanziario esistente in Cina. Gestito dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC), dalla Banca popolare cinese (PBOC) e dalla Corte suprema del popolo (SPC), il sistema aveva lo scopo di standardizzare la funzione di rating del credito e di eseguire valutazioni finanziarie e sociali per aziende, istituzioni governative, individui e organizzazioni non governative.

Il governo cinese mira a rafforzare la fiducia nella società con il sistema e regolamentare le imprese in merito a questioni come la sicurezza alimentare, il furto di proprietà intellettuale e la frode finanziaria.

Il sistema di credito sociale ha generato una grande quantità di segnalazioni errate e idee sbagliate nei media a causa di errori di traduzione, sensazionalismo, informazioni contrastanti e mancanza di analisi complete.

A partire dal 2020, le persone ricevono il 10,3% di tutte le azioni esecutive. Il sistema di credito sociale si concentra principalmente sull’affidabilità finanziaria dei singoli cittadini.

Uno degli obiettivi principali è quello dell’evasore di debiti ( laolai ), una frase che si riferisce a coloro che possono pagare i propri debiti ma scelgono di non farlo o sono impediti o non dono in grado di adempiere. Tutti queste persone entrano in una lista nera che viene gestita dalla Corte Suprema del Popolo.

Un tribunale dell’Hebei ha rilasciato un’app che mostra una “mappa dei debitori inattivi” entro 500 metri e ha incoraggiato gli utenti a denunciare le persone che ritenevano potessero ripagare i loro debiti. In pratica la privacy in Cina non esiste ?

Un portavoce della corte ha affermato che “fa parte delle nostre misure per far rispettare le nostre sentenze e creare un ambiente socialmente credibile”. Davvero ? Una persona rischia il linciaggio?

Le future ricompense derivanti dall’ottenimento di un punteggio elevato potrebbero includere un accesso più facile a prestiti e posti di lavoro, con priorità durante le pratiche burocratiche.

Allo stesso modo, le conseguenze negative immediate per un punteggio basso o per essere potenzialmente associati a qualcuno con un punteggio basso, potrebbero variare da una minore velocità di Internet alla negazione dell’accesso a determinati lavori e prestiti. Alienazione dei diritti umani ?

La gogna pubblica è tale che se i genitori di un bambino avessero un credito sociale basso, i loro figli sarebbero esclusi dalle scuole paritarie della regione o addirittura dalle università nazionali.

Ma non soltanto. A una persona con scarso credito sociale può essere negato l’impiego in luoghi come banche, imprese statali o come dirigente d’azienda.

Il governo cinese incoraggia a verificare se i nomi dei candidati compaiono nella lista nera al momento dell’assunzione.

Il massimo della depravazione raggiunge l’apice quando alcuni siti Web consentono agli utenti di visualizzare il proprio punteggio di credito sociale come simbolo di prestigio.

Poi ci sono i decerebrati che godono a sputtanare queste persone con l’umiliazione pubblica, utilizzando il sistema come meccanismo per scoraggiare punteggi di credito sociale scadenti.

Le foto segnaletiche di individui inseriti nella lista nera a volte vengono visualizzate su grandi schermi LED sugli edifici o mostrate prima del film nelle sale cinematografiche.

Dopo aver letto quanto sopra siete ancora amanti della Cina ? OK…allora fate in modo di avere un punteggio elevato e, ricordate che, tale sistema serve per punire anche pratiche religiose differenti da quella dello stato cinese, incluso costringere i praticanti del Falun Gong a rinunciare alle loro convinzioni e riferire sugli uiguri che pregano pubblicamente, digiunare durante il Ramadan o eseguire altre pratiche islamiche.

Infine è confortante sapere che, in uno studio del 2018, su oltre 2000 persone cinesi in Europa, l’80% degli intervistati ha approvato il sistema di credito sociale cinese; sarà vero oppure è il 20% soddisfatto mentre gli altri sono contrari e non possono dirlo ?

