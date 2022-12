Reading Time: 1 minute read

Il mondo non raggiungerà mai in tempo gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, se il cambiamento climatico continua senza sosta a questo ritmo. Ma siamo ostinatamente ottimisti riguardo al progresso. Come mai? Il lavoro innovativo dei nostri beneficiari.

Il rapporto annuale 2022 delle Nazioni Unite sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) ha lanciato un chiaro monito. A soli otto anni dalla scadenza del 2030, il rapporto ha rilevato profonde sfide per il raggiungimento dei 169 obiettivi incorporati negli obiettivi.

Le ragioni sono quattro: impatti del cambiamento climatico, ripercussioni del Covid-19, interruzioni della catena di approvvigionamento e conflitti più violenti di qualsiasi altro anno dal 1945.

Il rapporto fa riflettere. Ma il lavoro di trasformazione dei nostri beneficiari sta spostando l’ago a livello globale. Come gruppo, stanno aiutando a superare le battute d’arresto per raggiungere ambizioni di sviluppo eque e tempestive.

Stanno ripensando i pranzi scolastici , creando sistemi di approvvigionamento che incoraggino le scuole ad acquistare prodotti nutrienti coltivati ​​localmente e in modi ambientalmente sostenibili, portando piatti come le patatine fritte di asparagi nei distretti meno serviti.

Stanno allevando “Rainbow Rice” in Thailandia , usando foglie di riso per fare una polvere che aggiunge antiossidanti e micronutrienti ai prodotti da forno, invece di bruciare quelle foglie ed emettere gas serra.

Dalla costruzione della fiducia come parte di un progetto di monitoraggio delle acque reflue in Ghana al sostegno all’azionariato dei dipendenti per aiutare a colmare il divario di ricchezza razziale, stanno prendendo strade meno battute per ottenere un impatto e raggiungere obiettivi globali, #MakingOpportunityUniversal e sostenibile.

Rockfeller Foundation – PressRelease