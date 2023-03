Reading Time: 1 minute read

Lo scorso anno Matej Mohoric (Bahrain – Vittorioso) vinse la Milano-Sanremo dopo un equilibrismo nella discesa del Poggio a 53,58 km/h. Poco più di tre chilometri percorsi in tre minuti e 35 secondi, dodici secondi meglio di Sean Kelly nel 1992 e quattordici di Nibali nel 2018.

Lo sloveno aveva installato un reggisela sulla sua bici da corsa migliorando la tecnica e bypassando il super-tuck (tecnica che mira a sporgersi in avanti, piegare avambracci e glutei sul telaio per guadagnare secondi preziosi sulle discese), vietato dall’ UCI.

Il reggisella telescopico viene montato in alcune mountain bike e permette di regolare facilmente l’altezza della sella, grazie ad una maniglia posizionata sul manubrio, abbassando in questo modo il baricentro, guadagnando in aerodinamica e avendo più precisione nelle traiettorie.

Matej Mohoric (Bahrain – Victorious) riproverà a rimontare il reggisella telescopico sulle strade italiane, con cui ha vinto la Milano-Sanremo 2022.

[Sport d’elite]

Condividi nei social

No related posts.