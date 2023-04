Reading Time: 1 minute read

Il corridore dell’UAE Team Emirates ha conquistato la vittoria che gli era sfuggita lo scorso anno sul rettilineo finale della gara, aggiungendone un’altra a quelle già vinte: la Liegi-Bastogne-Liegi e due edizioni de Il Lombardia.

Pogacar ha preceduto Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) con un vantaggio di 16” con un attacco all’ultimo giro dell’Oude Kwaremont, a 20 km dalla fine della Ronde van Vlaanderen 2023, in cui Tadej Pogacar ha dimostrato nel essere una delle migliori stelle del .

La gara è stata impegnativa anche a causa di alcune cadute avvenute nella parte iniziale e centrale del percorso: purtroppo Tim Wellens è stato una delle vittime, riportando la frattura alla clavicola sinistra.

L’UAE Team Emirates ha potuto contare su Matteo Trentin nel gruppo di 11 corridori che ha preso la testa della corsa a 80 km dalla fine e la presenza del ciclista italiano è stata molto utile per il suo compagno di squadra sloveno quando lui e Van der Poel hanno lasciato Van Aert (Jumbo -Visma) sul Kruisberg: dopo aver sfruttato per un paio di chilometri l’appoggio di Trentin, Pogacar ha poi sferrato il suo formidabile attacco vincente sull’Oude Kwaremont.

La vittoria di oggi è la 56esima in carriera per il pilota sloveno, la 10ema nel 2023, mentre per UAE Team Emirates i successi stagionali sono ora 17.

Risultati

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 6:12:07

2. Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) +16”

3. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) +1’12”

10. Matteo Trentin (UAE Team Emirates) +2’49”



