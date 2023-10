Reading Time: 1 minute read

La ospiterà Vladimir Putin e i talebani alla conferenza Belt and Road a Pechino questa settimana per celebrare il decimo anniversario del suo programma di costruzione di infrastrutture globali.

L’evento di due giorni, che avrà inizio martedì 17 Ottobre 2023, riunirà rappresentanti di circa 130 paesi e 30 organizzazioni globali per discutere dell’ambizioso programma di sviluppo.

Soprannominata il “progetto del secolo”, l’iniziativa Belt and Road cerca di collegare la con i mercati e le economie di Asia, ed .

Putin ha confermato la sua presenza al forum a settembre durante un incontro con Wang Yi, il ministro degli Esteri cinese, a San Pietroburgo, in Russia.

Sarà un raro viaggio all’estero per il leader russo da quando la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto nel marzo 2023, per presunti crimini di guerra in . La non è parte della CPI.

Domenica, in un’intervista con China Corporation, Putin ha affermato di vedere il progetto Belt and Road come uno sforzo di Pechino per rafforzare i suoi legami con altri stati.

Nella lista degli invitati figurano anche membri del governo talebano dell’Afghanistan.

