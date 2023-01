Reading Time: 1 minute read

L’inarrestabile marcia del gruppo ribelle M23 ha invaso vaste aree di terra nella parte orientale della RDC, compresa la città di Rumangabo, dove si trova il quartier generale del parco.

Si dice che oltre 120 gruppi armati siano attivi nella parte orientale della RDC, la maggior parte dei quali utilizza le foreste dei Virunga come copertura per le loro operazioni di tiro a segno.

Le controversie sulle risorse e sul territorio hanno portato le milizie locali a invadere e sfruttare l’area, portando a deforestazione, bracconaggio e agricoltura illegale.

La terra del magnifico gorilla di montagna, un erbivoro in grave pericolo di estinzione che lotta per sopravvivere in una delle aree biologicamente più diverse del pianeta, è in una delle zone di conflitto più instabili del mondo.

Circa 1.000 di loro vagano per i vulcani ricoperti di foreste e le montagne nebbiose della Western Rift Valley, dove Rwanda, Congo e Uganda si incontrano per formare quello che è noto come il Parco Nazionale dei Virunga, un sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Fondata nel 1925 quando il Congo era ancora una colonia belga, Virunga è stata l’ambientazione del libro del 1984 dell’ambientalista americano Dian Fossey “Gorillas in the Mist”, che è stato successivamente adattato a un film hollywoodiano di successo con lo stesso nome.

L’ultimo censimento del 2021 ha mostrato circa 350 gorilla di montagna sul territorio congolese.

La scorsa settimana, un portavoce del parco ha affermato che la crescente attività dei ribelli M23 ha reso le specie in via di estinzione vulnerabili ai bracconieri poiché gli ambientalisti e le guardie forestali non hanno più accesso ad alcune delle aree abitate dalle grandi scimmie.

[Ecologia – Ambiente]

Condividi nei social