Reading Time: 2 minutes read

I ricercatori hanno trovato tracce su vecchi utensili da cucina in Vietnam. Curcuma, chiodi di garofano, zenzero, noce moscata, fingerroot e cannella sono ancora oggi utilizzati per il curry. Un seme trovato nella noce moscata “trasudava ancora un aroma di noce moscata quasi 2000 anni dopo” Il ritrovamento è la più antica testimonianza di curry al di fuori dell’India.

Il curry è parte integrante della cucina indiana, né è possibile immaginare altre cucine dell’Asia meridionale senza di esso: ogni regione ha le sue varianti. I ricercatori hanno ora scoperto che le spezie tipiche del curry venivano usate per cucinare nel sud-est asiatico già 2000 anni fa. Un team guidato da Weiwei Wang dell’Australian National University ha scoperto tracce corrispondenti su vecchie pietre da cucina.

In realtà, il team del sito di scavo di Óc Eo nel Delta del Mekong nel Vietnam del Sud voleva indagare su come le persone in quello che allora era il Regno di Funan usassero strumenti di pietra per macinare le spezie. Questo è quanto riportano gli scienziati sulla rivista “Science Advances”.

Quando hanno esaminato gli strumenti di macinazione, si sono imbattuti in residui microscopici, come curcuma, chiodi di garofano, zenzero, noce moscata, fingerroot e cannella. Queste spezie sono ancora oggi utilizzate per il curry. “Inaspettatamente”, dice, un seme trovato nella noce moscata “trasudava ancora un aroma di noce moscata quasi 2000 anni dopo”.

Il ritrovamento è la più antica prova di curry al di fuori dell’India, scrivono i ricercatori in un articolo sulla piattaforma “The Conversation”. Inoltre, sottolinea che “il commercio globale delle spezie ha collegato culture ed economie in Asia, ed fin dai tempi antichi”. Perché alcune spezie apparentemente non provenivano dalla regione.

Anche allora, le persone commerciavano spezie su lunghe distanze

Tra il I e ​​l’VIII secolo, sul sito degli scavi in ​​​​Vietnam si trovava una delle più grandi città portuali di Funan. Gli ingredienti provenivano probabilmente da diversi angoli dell’Asia, alcuni dei quali, secondo il team di ricerca, sono stati probabilmente trasportati per diverse migliaia di chilometri attraverso i mari. Così, le piante delle tracce di spezie trovate crescevano classicamente in , , Sri Lanka, Jawa, Sumatra e Indonesia.

Con le spezie si sarebbero potuti introdurre anche gli utensili necessari: ad esempio un tavolo di pietra allungato e basso con i piedi, poiché a quel tempo si usava in alcune parti dell’India per mescolare il curry. Tali strumenti di macinazione dovrebbero rilasciare gli aromi ei sapori caratteristici delle varie spezie.

Sugli utensili di pietra, i ricercatori hanno trovato granelli di amido, ovvero minuscole strutture nelle cellule vegetali che possono essere conservate per lunghi periodi di tempo. Possono essere utilizzati per studiare come le piante venivano coltivate e utilizzate in passato. Secondo questo, la gente di Óc Eo lavorava anche i semi e gli steli delle piante delle spezie.

Quanti anni abbia davvero il curry non è chiaro: il team di ricerca sottolinea che la storia della miscela di spezie potrebbe anche essere iniziata più di 4000 anni fa nella cultura Harappa in e . Durante gli scavi, granelli di amido di curcuma, zenzero, melanzane e mango sono stati trovati su denti umani e in pentole, dice lo studio. Tuttavia, è affascinante che le persone al di fuori dell’India abbiano preparato il curry così presto.

[Arte / Cultura / Storia / Musica / Eventi ]

Condividi nei social

Articoli Simili: Il Vietnam apre primo hotel placcato in oro al mondo