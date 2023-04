Reading Time: 1 minute read

Il presidente di Experiences and Products, Josh D’Amaro, ha dichiarato nel blog Parks che la nuova sede fa parte dell’espansione di Disney Cruise Line, che mira a portare la crociera verso nuove destinazioni in tutto il mondo.

La con Disney è il Singapore Tourism Board. Il piano è che Singapore funga da porto di origine per almeno cinque anni a partire dal 2025.

Non sono stati ancora forniti dettagli su quali esperienze saranno disponibili per gli ospiti a bordo oltre all’apparizione di personaggi iconici come Topolino, Minnie, principesse Disney e supereroi Marvel.

Le altre navi della flotta Disney Cruise Line includono parchi acquatici, spettacoli dal vivo ed esperienze culinarie con apparizioni speciali dei personaggi Disney.

Anche le date di vendita dei biglietti, i prezzi e l’itinerario della nave non sono stati ancora annunciati, quindi tieni gli occhi aperti per ulteriori informazioni nei prossimi mesi.

