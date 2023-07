Reading Time: 2 minutes read

L’amministrazione Biden sta valutando un piano per inviare munizioni a grappolo in per assistere la controffensiva di Kiev contro la Russia, secondo due funzionari statunitensi e una fonte riservata.

Le munizioni a grappolo vengono utilizzate per spargere “bombe” su una vasta area, e la preoccupazione di consentirle è che i civili possano essere uccisi insieme agli obiettivi militari. Inoltre, le bombe false che non funzionano possono esplodere in seguito, il che può ferire i civili e rendere più difficili i movimenti delle truppe.

Gli Stati Uniti non fanno parte dei 100 paesi che hanno firmato la Convenzione del 2010 sulle munizioni a grappolo, un divieto internazionale sull’uso di munizioni a grappolo. Il Congresso, tuttavia, ha limitato la possibilità di trasferire le , citando il rischio per i civili.

Il presidente Joe Biden o il segretario di Stato Antony Blinken, tuttavia, possono scavalcare il Congresso se le sono ritenute necessarie.

Laura Cooper, capo del Pentagono per l’Europa, la scorsa settimana ha dichiarato ai parlamentari della commissione per gli affari esteri della Camera che le munizioni a grappolo “sarebbero utili, specialmente contro le posizioni russe trincerate sul campo di battaglia”.

I repubblicani del Congresso sono favorevoli alla fornitura delle armi, ma i democratici si oppongono al piano.

Negli ultimi giorni, la discussione, che prevede l’invio di munizioni convenzionali migliorate a duplice scopo, è cresciuta mentre gli sforzi dell’Ucraina contro la Russia si sono bloccati, ma alla fine dell’anno scorso l’amministrazione ha affermato di essere preoccupata per la consegna delle armi a causa di motivi umanitari e perché non era ancora stato stabilito se l’Ucraina ne avesse bisogno in quel momento.

Tuttavia, le fonti hanno affermato che il dibattito dell’amministrazione sulle armi è cresciuto durante le difficoltà dell’Ucraina con la controffensiva, e ora alcuni funzionari affermano che l’amministrazione è più vicina a un accordo sulle munizioni a grappolo in qualsiasi altro momento dall’invasione russa.

Non è stata presa alcuna decisione definitiva, per non parlare di una tempistica, ma uno dei funzionari statunitensi, a cui è stato concesso l’anonimato per commentare, ha affermato che l’amministrazione sta “considerando di fornire” le armi.

La Casa Bianca non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento e il Pentagono ha dichiarato di non avere nulla da annunciare.

Gli Stati Uniti hanno già fornito all’Ucraina sistemi missilistici di ad alta mobilità e obici da 155 mm, che possono essere utilizzati per lanciare munizioni a grappolo, come parte dei loro 41 miliardi di dollari di assistenza alla sicurezza dal febbraio 2022, quando è iniziata la guerra.

[Difesa Militare / Aeronautica / Nautica / Terra / Trasporti]

Condividi nei social