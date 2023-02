Reading Time: 1 minute read

Un gruppo di ex ufficiali militari statunitensi sta pianificando di inviare appaltatori in allo scopo di riparare danneggiate, durante il combattimento.

La questione desta seria preoccupazione perché potrebbe essere una scusa nel inviare truppe statunitensi, camuffate da appaltatori in Ucraina.

Il gruppo di pressione per questo piano è composto da ex funzionari statunitensi e privati ​​ed è guidato da un ufficiale dell’esercito in pensione, nato in Ucraina ma è immigrato negli Stati Uniti.

In cosa consisterebbe questa operazione ? Normalmente, quando le armi od i veicoli armati vengono danneggiati, attualmente vanno in per lavori di manutenzione. Ma ci vuole tanto tempo per ripararli e poi rimandarli alle truppe ucraine.

Mentre, se una base venisse aperta in Ucraina per la riparazione delle armi, risparmierebbe molto più tempo alle truppe ucraine per ricevere indietro le loro armi. Questo è quanto ha dichiarato l’ufficiale statunitense in pensione.

Esiste un possibile scenario per evitare che gli appaltatori statunitensi vengano uccisi, feriti o catturati dalle forze russe? L’ufficiale ha risposto che c’è un modo per evitare questo, e comporterebbe “l’uso di quelli che chiamiamo ‘cittadini di paesi terzi’ dove non sono americani.”

