L’astronomo della Rice University Megan Reiter e colleghi hanno fatto un “tuffo profondo” in una delle prime immagini dal telescopio spaziale James Webb della NASA e sono stati premiati con la scoperta di segni rivelatori di due dozzine di giovani stelle, a circa 7.500 anni luce dalla Terra.

La ricerca pubblicata nel numero di dicembre degli Avvisi mensili della Royal Astronomical Society offre uno scorcio di ciò che gli astronomi troveranno con la fotocamera nel vicino infrarosso di Webb.

Lo strumento è progettato per scrutare attraverso nubi di polvere interstellare che in precedenza hanno bloccato la vista degli astronomi sui vivai stellari, in particolare quelli che producono stelle simili al sole della Terra .

Reiter, assistente professore di fisica e astronomia, e coautori del California Institute of Technology, dell’Università dell’Arizona, della Queen Mary University di Londra e del Royal Observatory del Regno Unito a Edimburgo, in Scozia, hanno analizzato una parte delle prime immagini di Webb di le Cosmic Cliffs , una regione di formazione stellare in un ammasso di stelle noto come NGC 3324 .

Situata nella costellazione meridionale della Carena, NGC 3324 ospita diverse ben note regioni di formazione stellare che gli astronomi hanno studiato per decenni.

Molti dettagli della regione sono stati oscurati dalla polvere nelle immagini del telescopio spaziale Hubble e di altri osservatori.

La fotocamera a infrarossi di Webb è stata costruita per vedere attraverso la polvere in tali regioni e per rilevare getti di gas e polvere che fuoriescono dai poli di stelle molto giovani.

Reiter e colleghi hanno concentrato la loro attenzione su una porzione di NGC 3324 dove in precedenza erano state trovate solo poche giovani stelle.

Analizzando una lunghezza d’onda infrarossa specifica, 4,7 micron, hanno scoperto due dozzine di deflussi precedentemente sconosciuti di idrogeno molecolare da giovani stelle.

I deflussi hanno dimensioni variabili, ma molti sembrano provenire da protostelle che alla fine diventeranno stelle di piccola massa come il sole della Terra.

Entro i loro primi 10.000 anni, le stelle appena nate raccolgono materiale dal gas e dalla polvere che le circonda.

La maggior parte delle stelle giovani espelle una frazione di quel materiale nello spazio tramite getti che escono in direzioni opposte dai loro poli.

Polvere e gas si accumulano davanti ai getti, che aprono percorsi attraverso le nubi nebulari come spazzaneve. Un ingrediente vitale per le stelle nascenti, l’idrogeno molecolare, viene assorbito da questi getti ed è visibile nelle immagini a infrarossi di Webb.

Il periodo di accrescimento della prima formazione stellare è stato particolarmente difficile da studiare per gli astronomi perché è fugace, di solito solo poche migliaia di anni nella prima parte dell’infanzia multimilionaria di una stella.

Il coautore dello studio Jon Morse del California Institute of Technology ha affermato che getti come quelli scoperti nello studio “sono visibili solo quando ci si imbarca in quell’immersione profonda, sezionando i dati da ciascuno dei diversi filtri e analizzando ciascuna area da sola.

