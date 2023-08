Reading Time: 1 minute read

Un team di scienziati cinesi ha scoperto nel sud della regione sud-occidentale del Tibet il secondo albero più alto del mondo e il più alto dell’Asia, un tipo di cipresso alto 101,2 metri dalla base al ramo vivente più alto.

L’albero da record, chiamato Cupressus torulosa, si trova nella riserva naturale nazionale del Grand Canyon del fiume Yarlung Zangbo nel distretto della città di Nyingchi.

Durante un’indagine durata 17 giorni, il gruppo di esperti ha registrato lo scorso maggio 260 alberi alti più di 80 metri e 25 più alti di 90 metri.

L’attuale record per l’albero più alto del mondo è detenuto da una sequoia di 115,92 metri soprannominata Hyperion e trovata nel Redwood National Park in California, Stati Uniti.

Gli specialisti hanno sottolineato che questi alberi giganti sono rari perché devono resistere “al fuoco, al vento, ai fulmini e all’intervento umano, tra gli altri possibili fattori di stress”, ma che svolgono un ruolo “insostituibile” nelle foreste.

Allo stesso modo, Cupressus torulosa fornisce microclimi e habitat ideali per alcune piante e in via di estinzione, hanno aggiunto gli esperti.

