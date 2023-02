Reading Time: 2 minutes read

La generazione Z è più preoccupata nel “salvare i diritti riproduttivi delle donne” che di ridurre il numero di . Il sondaggio arriva da una delle principali organizzazioni giovanili pro-vita.

Si tratta della Walton Family Foundation/Murmuration, la quale è anche rimasta scioccata leggendo i dati, basti pensare che il 76% degli intervistati della Gen Z ha affermato che l’accesso all’aborto è “molto importante” o almeno “piuttosto importante”, con il 60% che afferma il primo e il 16% il secondo.

Il 10% degli intervistati della Gen Z ha affermato che la questione era “poco importante” o “per niente importante”, con il 4% che affermava la prima e il 5% la seconda. Un altro 14% ha affermato di ritenere che il problema non fosse “né importante né irrilevante”.

In confronto, il 69% degli adulti di età pari o superiore a 26 anni ha affermato che “difendere i diritti riproduttivi delle donne” è “molto importante” o almeno “abbastanza importante”. Il 49% dei partecipanti ha affermato che il problema è “molto importante”, il 20% ha affermato che era “piuttosto importante” e il 15% ha affermato che non era “né importante né irrilevante”.

Un altro 6% ha affermato che l’accesso all’aborto non è “molto importante”, mentre il 10% ha affermato che “non era affatto importante”.

Il sondaggio ha anche rilevato che il 46% degli intervistati adulti di età pari o superiore a 26 anni è preoccupato per la riduzione del numero di aborti, rispetto al 33% degli elettori della generazione Z.

Il 21% degli elettori della Generazione Z ha affermato che ridurre gli aborti è “molto importante”, il 13% ha affermato che è “piuttosto importante” e il 23% ha affermato che ridurre gli aborti non è “né importante né irrilevante”. Un altro 14% ha affermato che ridurre gli aborti “non è molto importante” e il 29% ha affermato che “non è affatto importante”.

Per gli intervistati di età pari o superiore a 26 anni, il 28% ha affermato che ridurre gli aborti è “molto importante”, il 18% ha affermato che è “piuttosto importante” e il 23% ha affermato che ridurre gli aborti non è “né importante né irrilevante”. Il 12% ha affermato che ridurre gli aborti non è “molto importante” e il 20% ha affermato che “non è affatto importante”.

Gli autori dello studio hanno intervistato 3.227 giovani di età compresa tra 15 e 25 anni e 1.036 adulti di età pari o superiore a 26 anni.

Kristi Hamrick, vicepresidente dei media e delle politiche per Students for Life Action, ha citato un sondaggio YouGov/Vinea Research del gennaio 2023 condotto in collaborazione con l’organizzazione pro-vita, in cui, secondo il leader pro-vita, “le opinioni reali sull’aborto degli intervistati più giovani sono inattendibili, in quanto non hanno alcuna idea di che cos’è effettivamente l’aborto”

Il leader pro-vita ha affermato che il problema con la maggior parte dei sondaggi è che coloro conducono il sondaggio spesso non riescono a porre domande di follow-up, definire termini o spiegare l’argomento.

Quando ti immergi più a fondo scopri che questa generazione ha preoccupazioni reali su come viene gestito l’aborto in e nel resto del mondo.

