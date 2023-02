Reading Time: 1 minute read

Secondo fonti riservate, sette entità collegate al Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane, avrebbero consegnato droni alla Russia per la sua guerra contro l’Ucraina.

Il pacchetto di rappresenterà la prima volta che l’UE inserirà entità iraniane collegate all’IRGC in una lista nera, in cui vieta contatti commerciali con queste organizzazioni.

Il pacchetto, salvo smentite, includerebbe sanzioni contro la Forza aerospaziale dell’IRGC, che secondo il blocco è coinvolta nella consegna di droni alla Russia e nell’addestramento di operatori russi, e l’Organizzazione della Jihad per la ricerca e l’autosufficienza dell’IRGC.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha dichiarato mercoledì 15/2/23, in un discorso al Parlamento europeo, che: È nostro dovere sanzionarli e confrontarci con l’Iran sulla fornitura di droni e sul trasferimento di know-how per costruire siti di produzione in Russia”, ha affermato, riferendosi a potenziali nuove sanzioni.

L’Iran ha riconosciuto di aver consegnato alcuni droni alla Russia prima dell’inizio della guerra, ma nega di averlo fatto dopo l’inizio dell’invasione.

