Violazione dei dati di quasi 80mila dipendenti in Tesla

Handelsblatt ha riferito che era stata colpita da una violazione “massiccia” in cui venivano rivelato di tutto, dalle informazioni personali dei dipendenti ai reclami dei clienti sulle loro auto.

La pubblicazione ha ottenuto più di 23.000 documenti interni, soprannominati “File Tesla”, contenenti 100 gigabyte di dati riservati. Ciò includeva informazioni personali dei dipendenti, coordinate bancarie dei clienti, segreti di produzione e reclami dei clienti sulle funzionalità Full Self-Driving (FSD) di Tesla.

Tesla ha affermato che gli illeciti interni sono stati la causa della violazione dei dati che ha colpito più di 75.000 dipendenti dell’azienda.

Tesla ha detto che due ex dipendenti hanno condiviso i dati con il quotidiano tedesco Handelsblatt. L’outlet ha assicurato a Tesla che non pubblicherà le informazioni e che è “legalmente vietato utilizzarle in modo inappropriato”, secondo l’avviso.

