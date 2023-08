Reading Time: 1 minute read

Il colosso tecnologico Xiaomi ha ottenuto l’approvazione per produrre in , segnando un passo importante nella sua incursione nell’industria automobilistica e sfidando rivali come .

Due anni fa Xiaomi, rinomata per i suoi dispositivi mobili innovativi, annunciò il suo interesse per la produzione di auto elettriche . Tuttavia, in questa aspirazione necessita della benedizione del governo prima di diventare realtà.

L’approvazione del governo è stata sfuggente per Xiaomi per un po’, ma finalmente è arrivata.

L’attuale domanda di auto elettriche in tutto il mondo ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni, guidata da una combinazione di fattori tra cui la consapevolezza ambientale, i progressi tecnologici e le normative governative più severe in materia di emissioni di gas serra.

La NDRC, incaricata di regolamentare gli investimenti nel settore automobilistico, valuta meticolosamente le proposte e seleziona progetti realizzabili.

L’azienda si unisce a un gruppo selezionato, poiché solo tre progetti di veicoli elettrici hanno ottenuto l’approvazione NDRC in quasi sei anni, un risultato che nemmeno la prestigiosa Lucid con sede negli Stati Uniti deve ancora raggiungere.

Nonostante questi entusiasmanti progressi, Xiaomi deve ancora superare un altro ostacolo normativo: ottenere il via libera finale dal Ministero dell’Industria e della dell’Informazione (MIIT).

Questo ministero garantisce che le nuove auto soddisfino gli standard tecnologici e di sicurezza prima di essere prodotte.

Inoltre, vale la pena ricordare che Xiaomi non risparmia sforzi nella sua incursione nel settore automobilistico. L’azienda sta investendo 10 miliardi di yen in progetti di veicoli elettrici per il prossimo decennio e ha aperto una fabbrica a Pechino con la capacità di produrre 200.000 veicoli elettrici all’anno.

Nel 2024 è probabile che Xiaomi riuscirà a produrre i primi 100.000 veicoli.

