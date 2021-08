Amazon fissa obiettivo assumere 100.000 veterani e coniugi entro il 2024

Reading Time: 2 minutes read

Amazon aumenta il suo impegno con un nuovo obiettivo di 100.000 entro il 2024. Con oltre 40.000 veterani e coniugi militari in più attività, tra cui Operations, Sustainability, Alexa e Amazon Web Services (AWS), Amazon sta già dimostrando la sua spinta per sostenere le famiglie di militari nella loro transizione.

Amazon offre ai veterani l’accesso a opportunità di miglioramento delle competenze gratuite in modo che possano passare a lavori tecnologici molto richiesti e ben pagati come la robotica o il cloud computing.

L’azienda prevede che attraverso questo impegno assumerà oltre 16.000 coniugi militari.

Eric Eversole, vicepresidente della Camera di commercio degli Stati Uniti, ha elogiato l’obiettivo di Amazon. Eversole guida Hiring Our Heroes , un programma della US Chamber of Commerce Foundation focalizzato sull’aiutare i veterani, i membri del servizio di transizione e i coniugi militari a trovare un impiego significativo nelle comunità di tutta l’America.

Amazon offre una varietà di programmi per assistere i membri del servizio di transizione e i coniugi militari nella ricerca di carriere gratificanti. Ciò include l’accesso alla formazione delle competenze finanziata dall’azienda in aree ad alta richiesta, come il cloud computing, attraverso iniziative come il programma di apprendistato tecnico di Amazon e AWS re/Start .

Anche i membri delle forze armate che lavorano in Amazon possono trarre vantaggio dalle opportunità di aggiornamento gratuite dell’azienda in modo da acquisire nuove competenze tecniche e passare a lavori più richiesti e più remunerativi.

Questi programmi includono Career Choice, il programma di lezioni prepagate di Amazon per i dipendenti dei centri logistici che desiderano passare a occupazioni molto richieste e Amazon Technical Academy , una formazione retribuita di nove mesi che fornisce ai dipendenti Amazon non tecnici le competenze essenziali per passare a e prosperare nelle carriere di ingegneria del software.

Oltre alla formazione delle competenze, i veterani e i coniugi militari che lavorano in Amazon hanno accesso a borse di studio, tutoraggio, supporto per coniugi militari e vantaggi di distribuzione. Hanno anche il gruppo di affinità Warriors@Amazon, una comunità con oltre 10.000 ex membri del servizio, coniugi e alleati in tutta l’azienda.

Tutti i lavori di Amazon pagano un salario iniziale di almeno $ 15 l’ora, più del doppio del salario minimo federale, e tutti i dipendenti regolari a tempo pieno godono di un’assicurazione sanitaria dal primo giorno di lavoro di un dipendente, un piano 401 (k) con un’azienda match, fino a 20 settimane di congedo retribuito per i genitori alla nascita, accesso a opportunità di formazione professionale sovvenzionate e altro ancora. Amazon ha attualmente più di 35.000 posizioni aperte negli Stati Uniti.

