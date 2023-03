Reading Time: 4 minutes read

Il dolcificante artificiale potrebbe non essere una sana alternativa allo zucchero. Ci sono molti sostituti dello zucchero disponibili oggi sul mercato.

Lo zucchero è già presente in diversi cibi, come del resto anche il sale, entrambi dannosi alla salute se ingeriti in eccesso.

In questo articolo parliamo dello zucchero. Numerosi studi hanno documentato gli effetti negativi dell’assunzione eccessiva e, man mano che le nostre società diventano più urbanizzate, il consumo da dolci, , yogurt aromatizzato, gelati, prodotti da forno e alimenti trasformati, ha aumentato la % in eccesso.

Nel contempo la popolazione sta diventando consapevole dell’effetto dannoso dello zucchero, quindi vaglia quali alternative esistono anche in natura.

I nutrizionisti consigliano di non usare lo zucchero a prescindere, abituando le papille gustative alla naturalezza dei prodotti da mangiare, in modo che essi sono sufficienti al nostro corpo e non in eccesso.

Lo zucchero, o saccarosio, è naturalmente presente nella maggior parte degli alimenti che contengono carboidrati.

Lo zucchero naturale di verdure, cereali integrali e latticini è sicuro in quanto si accompagna ad altri nutrienti sani essenziali.

Il problema è lo zucchero raffinato in grandi quantità, cioè quello aggiunto negli alimenti trasformati, oltre al miele, i quali, come detto in precedenza, si sommano a una grande quantità che ha un effetto dannoso sulla salute.

Di consueto lo zucchero viene aggiunto al nostro tè e , pensando che non altro c’è in circolazione sui prodotti ed invece…negli alimenti trasformati come ketchup, premiscelati, zuppe, succhi, cereali per la colazione, ecc. è pieno.

Gli zuccheri forniscono calorie vuote e collegano anche il cervello a desiderare cibi zuccherati.

La maggior parte degli alimenti zuccherati sono ricchi di calorie e non aggiungono sostanze nutritive e sono stati collegati all’obesità, a causa di un surplus calorico.

L’obesità è un forte indicatore di cattiva salute del cuore.

L’eccessiva assunzione di zucchero è anche legata all’aumento della pressione sanguigna, all’infiammazione e al fegato grasso, che hanno tutti un effetto negativo sulla salute del cuore.

L’eccesso di zucchero nella spinge il fegato ad aumentare i depositi di grasso. Svolge anche il caos con il metabolismo del colesterolo, che è regolato attraverso il fegato. Il risultato finale è un aumento delle LDL e una diminuzione delle HDL.DiabeteI diabetici mostrano l’impatto più profondo.

Gli zuccheri semplici aumentano i livelli di glucosio nel sangue, che quindi richiedono un aumento del fabbisogno di insulina.

Gli zuccheri vengono assimilati rapidamente, lasciando l’insulina alta, che quindi può provocare ipoglicemia o aumento della fame.

A questo punto qualcuno dirà…si va bhe…quindi, alternative ?

I dolcificanti artificiali sono sostituti dello zucchero che aggiungono dolcezza senza aggiungere calorie.

Al gusto sono 200-700 volte più dolci, ma poiché non vengono scomposti dal nostro apparato digerente, non aggiungono calorie ai nostri pasti.

La Food Safety and Standards Authority of (FSSAI) li descrive come additivi alimentari e afferma che queste sostanze devono fornire meno del 2% delle calorie rispetto al saccarosio.

Il problema è che questi additivi sono chimici, cioè il glicoside steviolico, la taumatina, l’aspartame, il sucralosio, l’alitame, il neotame, l’acesulfame di potassio, il sale di potassio dell’aspartame-acesulfame e le saccarine.

La Stevia è un dolcificante naturale derivato dalle foglie della pianta Stevia rebaudiana, originaria del Sud .

La pianta è stata usata per secoli dal popolo Guarani del Paraguay come dolcificante nel tè e nelle preparazioni medicinali. Lo è stato fino al 20° secolo quando poi le proprietà dolcificanti della Stevia sono state isolate e studiate per la prima volta dagli scienziati.

La stevia è nota per la sua dolcezza senza calorie, che la rende un popolare sostituto dello zucchero in molti paesi del mondo. Infatti, è approvato per l’uso come additivo alimentare in più di 150 paesi, tra cui Stati Uniti, e Unione Europea.

La stevia è disponibile in diverse forme, anche come estratto liquido, polvere o nella sua forma naturale di foglie.

L’estratto viene prodotto facendo bollire le foglie di Stevia in acqua e poi filtrando le particelle solide, lasciando dietro di sé un liquido dolce.

L’estratto liquido può essere utilizzato per addolcire tè, caffè o qualsiasi altra bevanda e può essere utilizzato anche in cucina e in forno.

La polvere di stevia è una forma concentrata dell’estratto ed è tipicamente utilizzata nella cottura al forno e in altre ricette che richiedono un dolcificante secco.

La forma naturale della foglia di Stevia può essere utilizzata in tè o altre bevande, ma non è dolce come l’estratto o la polvere.

La stevia contiene zero calorie, il che la rende un sostituto dello zucchero ideale per le persone che cercano di perdere peso o mantenere un peso sano.

La stevia ha un IG (1) molto basso, il che la rende una buona scelta per le persone con diabete o per coloro che cercano di gestire i livelli di zucchero nel sangue.

Lo zucchero è noto per causare carie e carie. La stevia, invece, non ha alcun impatto sulla salute dentale.

È stato scoperto che la stevia ha proprietà antiossidanti, che possono aiutare a proteggere il corpo dai radicali liberi e da altre sostanze nocive.

La stevia è generalmente considerata sicura per il consumo ed è stata approvata per l’uso da numerose organizzazioni sanitarie in tutto il mondo, tra cui FSSAI, OMS e FDA.

La stevia è un prodotto naturale che viene coltivato e raccolto senza l’uso di prodotti chimici o fertilizzanti sintetici, rendendolo un’opzione più rispettosa dell’ambiente rispetto allo zucchero.

Nota

(1) L’indice glicemico (IG) è una misura della velocità con cui un alimento aumenta i livelli di zucchero nel sangue. Gli alimenti con un IG alto possono causare un rapido aumento della glicemia, mentre gli alimenti con un IG basso causano un aumento più lento e graduale.

[Consulenti Medici / Specialisti / Scienziati]

Condividi nei social

Articoli Simili: Effetti dei dolcificanti artificiali comuni su microbioma intestinale uomo