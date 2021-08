Armi autonome: la linea e’ stata superata…

Reading Time: 1 minute read

Un nuovo rapporto delle Nazioni Unite a marzo ha concluso che almeno un drone autonomo gestito da AI potrebbe aver ucciso persone in Libia. Questo sarebbe il primo attacco documentato da parte di un drone senza alcuna consultazione umana.

Il rapporto affermava che l’aereo autonomo potrebbe aver “cacciato e ingaggiato a distanza” soldati e convogli che combattevano per il generale libico Khalifa Haftar nella primavera del 2020. Non è ancora noto chi abbia esattamente schierato questi droni killer.

Tuttavia, in Libia sono stati trovati i resti di un appaltatore militare turco prodotto dal drone “Kargu-2”. La società di difesa statale turca STM, produttrice del Kargu-2, afferma sul proprio sito Web che il Kargu è un drone d’attacco ad ala rotante che può essere dispiegato e gestito da una singola persona in modalità sia autonoma che manuale.

Si dice che il Kargu-2 utilizzi capacità di elaborazione delle immagini in tempo reale integrate con algoritmi di apprendimento automatico, utilizzando un software di riconoscimento facciale. STM ha recentemente affermato che il Kargu non è in grado di lanciare attacchi completamente autonomi su obiettivi, contrastando il rapporto delle Nazioni Unite sulla Libia e le armi autonome.

La scorsa settimana, il Washington Post ha dichiarato che il Pentagono ritiene che non sia necessario vietare le armi AI e le preoccupazioni sono esagerate poiché gli esseri umani possono controllare efficacemente le armi autonome. La posizione del governo russo è semplice, affermando che le vere armi AI non esistono e quindi non possono essere vietate.

Tuttavia, la “linea nella sabbia” del Segretario generale dell’ONU è stata ora superata. Le armi offensive autonome sono qui e vengono utilizzate sul campo di battaglia. Il recente conflitto tra Turchia e Siria e le guerre civili libiche dimostrano efficacemente che le armi forse prendono le proprie decisioni e uccidono le persone.

