Reading Time: 2 minutes read

Una meta-analisi che comprende i dati di 23 studi clinici randomizzati e più di 150.000 partecipanti ha concluso che il dolore o la debolezza muscolare non è un effetto collaterale comune della terapia con statine.

I risultati importanti indicano che la maggior parte delle esperienze di problemi muscolari durante l’assunzione di statine non sono dovute al farmaco e non dovrebbero influenzare se una persona interrompe il trattamento.

È stato stimato che circa una persona su cinque smette di assumere statine a causa di effetti collaterali percepiti, spesso dolori e dolori muscolari. Nonostante gli studi clinici controllati con placebo non abbiano rilevato problemi muscolari come un effetto collaterale rilevante delle statine, l’idea è diventata comune a molti pazienti e medici.

Questo nuovo studio ha cercato di risolvere il dibattito una volta per tutte analizzando da vicino i dati di 23 grandi studi clinici che hanno coinvolto 155.000 partecipanti, con un tempo di follow-up di almeno due anni. Diciannove degli studi analizzati erano in doppio cieco, confrontando un placebo con la terapia con statine e quattro studi hanno confrontato i trattamenti con statine ad alte e basse dosi.

Guardando tutti gli studi controllati con placebo, il nuovo studio ha rilevato che il 27,1% dei pazienti con statine ha riportato dolore o debolezza muscolare rispetto al 26,6% nei gruppi placebo che hanno riportato gli stessi effetti.

L’unico segnale di effetto collaterale che la nuova ricerca è riuscita a rilevare è stato un lieve aumento relativo del 7% delle segnalazioni di problemi muscolari nel primo anno di terapia con statine rispetto al placebo. Dopo il primo anno di trattamento tutte le segnalazioni di problemi muscolari erano simili tra i gruppi placebo e statine.

In un periodo di cinque anni, le statine in genere prevengono 50 eventi vascolari maggiori in quelli con malattie vascolari preesistenti e 25 eventi vascolari maggiori in quelli senza malattie vascolari preesistenti, con un trattamento più lungo che produce maggiori benefici.

Il nuovo studio è stato pubblicato su The Lancet .

Fonti: Università di Oxford , Società Europea di Cardiologia

[Consulenti Medici / Specialisti / Scienziati]