Informazione locale, arriva la elemosina per la editoria regionale

La identificano in “ristori per le aziende dell’editoria”, ma sono invece elemosina e, peraltro, neanche per tutti, poiché come al solito è destinata ai soliti noti e non ovviamente ad una gran parte dell’editoria che fa ugualmente informazione locale.

Quindi quel milione di euro è soltanto a sostegno delle ben note aziende del settore dell’informazione locale che sino ad oggi hanno fatto un’informazione non deontologica e poco chiara, ma ugualmente verrà premiata dai soliti #pagliacci.

Per coloro che hanno i requisiti, ovviamente potranno ricevere contributi fino ad un massimo di 40.000 euro e dovranno presentare domanda a partire dal 24 gennaio 2022.

Quali sono i requisiti ? L’iscrizione al ROC e la presenza in redazione di giornalisti assunti con contratto da dipendente. Si avete letto bene…e chi si può permettere di avere dei dipendenti raccatterà altri soldi oltre quelli ricevuti dai giullari di coorte.