La beatificazione di una famiglia polacca riconosce il feto della madre

La beatificazione di Ulma pone diversi nuovi concetti teologici sull’idea della Chiesa cattolica di santi e martiri che hanno implicazioni anche per il movimento anti-aborto a causa del bambino nel grembo materno, ha affermato il Rev. Robert Gahl, professore di etica alla Catholic University of e Pontificia Università della Santa Croce di Roma.

Il Vaticano ha affermato che il bambino è “nato” nel momento in cui la madre è stata giustiziata. In tal modo, il Vaticano ha anche affermato che gli assassini intendevano uccidere il bambino in odio alla fede, requisito necessario per una dichiarazione di martirio e beatificazione, ha detto Gahl all’Associated Press.

L’Istituto israeliano Yad Vashem nel 1995 ha riconosciuto gli Ulma come Giusti tra le nazioni che hanno dato la vita cercando di salvare gli durante l’Olocausto.

In sono il simbolo del coraggio di migliaia di polacchi che hanno corso il massimo rischio aiutando gli . Secondo il decreto nazista di occupazione, qualsiasi aiuto agli ebrei veniva punito con l’esecuzione sommaria.

La fu il primo paese ad essere invaso dalla nazista, il 1 settembre 1939. Circa 6 milioni dei suoi cittadini furono uccisi durante la guerra, metà dei quali ebrei.

Nel 2016 è stato inaugurato a Markowa il Museo dei polacchi che salvarono gli ebrei durante la seconda guerra mondiale.

Dopo la beatificazione, sarebbe necessario un miracolo attribuito all’intercessione degli Ulma per la loro eventuale canonizzazione, come viene chiamato il processo di santità della .

