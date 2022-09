Reading Time: 1 minute read

La stagione vinicola dell’anno scorso in Francia è stata una delle più impegnative mai registrate. Il gelo tardivo ha causato danni nella maggior parte dei vigneti francesi, una catastrofe climatica che, anche da sola, avrebbe portato a uno dei peggiori raccolti degli ultimi decenni. E poi, aggiungendo al danno la beffa, gli incendi estivi hanno esacerbato il problema in alcune regioni.

Quest’anno è iniziato con un inizio altrettanto traballante con parti del paese ancora una volta colpite da un gelo tardivo, ma per fortuna meno distruttivo , nella prima settimana di aprile. Fortunatamente, da lì i problemi si sono attenuati e, nonostante la continua minaccia di siccità in gran parte della Francia, i funzionari prevedono che la produzione di vino tornerà relativamente alla normalità per il 2022.

Citando i dati diffusi questa settimana dal ministero dell’agricoltura francese, Reuters ha riferito che la produzione di vino dovrebbe aumentare del 13-21% quest’anno rispetto allo scorso anno, con una proiezione del volume stimata tra 42,6 milioni e 45,6 milioni di ettolitri. Si dice che questi numeri siano pari o potenzialmente fino al sette percento al di sopra della media quinquennale.

Tuttavia, il ministero ha apparentemente sottolineato che questa era la prima prospettiva dell’anno e che altri fattori potrebbero potenzialmente influenzare i numeri di produzione finale, inclusa una siccità in corso.

In tal senso, le previsioni non erano così rosee per alcune regioni specifiche, comprese due delle più grandi etichette francesi. Per Bordeaux , il ministero avrebbe affermato che il gelo precoce ha causato abbastanza danni che la produzione sarebbe probabilmente inferiore alla media quinquennale. E nell’altrettanto ambita regione della Borgogna , la siccità sembrava già limitare le dimensioni del raccolto di quest’anno.

