NATO si esercita su difesa chimica, biologica, radiologica e nucleare

L’obiettivo di ” Toxic Trip ” è quello di mettere in pratica e armonizzare le tecniche e le procedure di difesa passiva e CBRN della propria nazione e, per estensione, dell’intero territorio , in modo che in caso di minaccia reale, ovunque in il mondo, l’azione e la cooperazione possono essere ancora migliori e più veloci ”, si legge nel testo.

I militari sottolineano prontamente che negli ultimi anni sono stati utilizzati agenti chimici o biologici contro personale militare e civile. Ritengono che questo tipo di minaccia sia destinata ad aumentare in futuro.

A tal proposito avverrà, nella base aerea di Koksijde (Fiandre occidentali), un’esercitazione di difesa chimica, biologica, radiologica e (CBRN) su larga scala da sabato 23 settembre a venerdì 29 settembre 2023, che riunirà circa 600 militari.

Questi specialisti provengono da 18 paesi della NATO (tra cui , Belgio, , Canada, Danimarca, Spagna, Stati Uniti, Francia, , Italia, Lituania, Paesi Bassi, , Regno Unito e Turchia) e partecipano a questa multinazionale esercizio, chiamato “ Viaggio tossico 2023 ”.

Presenti anche la Svezia, futuro alleato (è candidata all’adesione, ma e tardano a dare il loro benestare) , così come alcuni paesi partner dell’Alleanza Atlantica – tra cui le delegazioni di Austria e Corea del Sud, la stampa della Difesa servizio ha detto in una nota.

