Un raggio laser di un’arma a diretta (DEW) ha fatto esplodere gli incendi nell’agosto 2023 sulle isole Hawaii? No, non è vero: la foto che sta girando sui social non è di un laser DEW. Mostra un’immagine in time-lapse del lancio di un razzo SpaceX dalla Vandenberg Space Force Base in California il 22 maggio 2018.

L’immagine pubblicata mostra il lancio del 22 maggio 2018 del razzo Falcon 9 , prodotto dal produttore statunitense SpaceX, dalla base delle forze spaziali di Vandenberg in California. Un saggio fotografico del 23 maggio 2018 pubblicato da ARS Technica menzionava il bel tempo che aveva reso fotografie insolitamente nitide.

Una presentazione di foto sia di SpaceX che della NASA, mostrano il lancio da diverse angolazioni.

La prima foto della serie mostra la stessa costa con il razzo Falcon 9 visibile nell’inquadratura. L’immagine della presentazione che segue è quella che è stata travisata come un raggio laser che colpisce le Hawaii.

Il fuoco luminoso dei motori del razzo creò una linea retta mentre saliva. Non tutte le foto di lancio in time-lapse della traiettoria di un razzo mostrano una salita verticale diritta; alcuni sembrano mostrare un arco gigante.

Gli incendi di Maui sono un fatto devaastante di concause da forze naturali, non ci sono a diretta o raggi laser che accendono incendi a Maui. I laser DEW di cui ne abbiamo parlato più volte anche su questo sito web, hanno traiettorie ben differenti.

