Una foto diventa virale sui social per incendi Hawaii

Una foto che circola sui social pretende nel dimostrare gli incendi alle Hawaii come provocati da un attacco alieno o raggio laser sparato dal nulla…

La foto mostra un raggio di luce che si estende dal cielo al suolo e una palla di fuoco luminosa sul terreno.

I messaggi sui social media affermano che la foto mostra che le Hawaii sono state attaccate, innescando gli incendi che hanno bruciato Maui, ridotto in cenere gli edifici e ucciso centinaia di persone.

L’autore di quella foto si chiama Perry Township il quale ha detto di non aver scattato la foto nell’isola Hawaii da recente, ma bensì in una notte fredda del 2018 da Baum Road a Canton Township.

Si tratta di una fiamma della raffineria della Marathon Petroleum, ove ha un bagliore molto particolare.

La raffineria su Gambrinus Avenue SW in pratica aveva una torcia controllata a causa di un problema al compressore, secondo un articolo del Canton Repository dell’epoca. Il bagliore aveva innescato false segnalazioni di un incendio.

Foto copertina per gentile concessione dell’autore, al fine di depanare dubbi sulla veridicità di ciò che sta girando sui social.

Quello che stiamo leggendo/osservando nei social è probabilmente ripreso da fonti anche scientifiche, come ad esempio sciencedirect, in cui si legge: “Un’arma a diretta (DEW) viene mirata senza i mezzi di un proiettile. Un DEW trasferisce l’energia a un bersaglio per l’effetto desiderato. La maggior parte dei DEW si basa su onde elettromagnetiche o particelle subatomiche che colpiscono alla velocità della luce o quasi. L’energia può essere fornita in varie forme: radiazione elettromagnetica (p. es., dispositivi a radiofrequenza, dispositivi a microonde), radiazione luminosa (laser, amplificazione a microonde mediante emissione stimolata di radiazione [MASER]), particelle con massa (p. es., a fascio di particelle), e suono (ad esempio, sonore). Colpiscono un bersaglio alla velocità della luce (alla velocità del suono per le armi uditive), sono armi a vista, il prezzo di utilizzo è in genere una frazione di quanto costa sparare un missile o un grosso cannone, possono sparare più volte senza ricaricare” […].

Noi ne avevamo anche parlato tempo addietro di questa innovazione tecnologica ed è in questo articolo.

La da recente ha ‘sparato’ raggi laser contro aerei di sorveglianza australiana…

Ulteriori approfondimenti direttamente nel sito web di un’azienda che produce anche questo tipo di laser per gli Stati Uniti, aerospace.honeywell.com

Questo è un video esplicativosu come funziona un laser:

La fonte è questa: lockheedmartin.com

Nei video si evince che il raggio laser ha una specifica traiettoria, mentre quella in foto che gira sui social è perpendicolare al terreno.

[Corrispondenze – Attualità – Esteri – Italia / Geopolitica]

