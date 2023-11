Reading Time: 1 minute read

Il triptofano, o L-triptofano, è uno dei nove aminoacidi essenziali perché il tuo corpo non può produrlo da solo e deve ottenerlo dal . Gli aminoacidi sono gli elementi costitutivi delle proteine. Il tuo corpo converte il triptofano in niacina, una vitamina B che svolge un ruolo nel metabolismo, secondo la National Library of Medicine (NLM) degli Stati Uniti.

Il triptofano aiuta anche a produrre le sostanze chimiche del cervello, serotonina e melatonina. La melatonina regola il ritmo circadiano (o il ciclo sonno-veglia) e la serotonina aiuta a stabilizzare l’appetito, l’umore e il sonno, secondo un’analisi del maggio 2018 pubblicata su ‌ Nutrients ‌.

Quindi, questo è parte del motivo per cui il triptofano è associato alla sensazione di stanchezza e sonnolenza dopo aver mangiato per esempio carni bianche come il tacchino. Tuttavia, altri alimenti ricchi di triptofano (come pollo, maiale, , tofu e legumi) potrebbero non avere lo stesso effetto sonnolento.

Secondo l’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e la National Academies Press , gli adulti dovrebbero mirare a 1,8 milligrammi per libbra di peso corporeo (o 4 milligrammi per chilogrammo di peso corporeo) .

Ciò significa che una persona che pesa 70 chilogrammi dovrebbe assumere circa 280 milligrammi di triptofano al giorno.

Dai un’occhiata agli alimenti ricchi di triptofano qui sotto. Tieni presente che le percentuali di assunzione giornaliera raccomandata (RDI) riportate di seguito si basano sul consumo di 280 milligrammi di triptofano al giorno.

Nel prossimo articolo parleremo di quali cibi hai bisogno per dormire.

