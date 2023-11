Reading Time: 2 minutes read

La cipolla, l’aglio, il porro, contengono una sostanza detta Allicina, che possiede attività antibatterica, antivirale, antimicotica, mucolitica ed ipotensiva.

Utilissimi per i raffreddamenti e lo stato influenzale, da aggiungere ai tuoi piatti, ma puoi anche assumerli in un semplice brodo da gustare freddo o caldo.

Antitumorali e antinvecchiamento: broccoli, cavolo, cavolfiore e cavoletti di .

Queste verdure, tipiche della stagione a cui stiamo andando incontro, contengono molti metaboliti secondari, tra cui i Glucosinolati.

Tali composti sono di per sé inattivi, ma attivati dell’enzima Mirosinasi in Isotiocianati, la cui molecola più rilevante è il Sulforafano, con effetto antitumorale e non solo.

Il Sulforafano, oltre agli effetti antiossidanti ed antinfiammatori, risulta in grado di bloccare la crescita delle cellule cancerose, indurre il processo di apoptosi delle cellule (la cellulare programmata), inibire l’angiogenesi (formazione di nuovi vasi sanguigni) e la migrazione delle cellule tumorali verso altri distretti dell’organismo (per la creazione di metastasi).

Numerose evidenze scientifiche hanno dimostrato che il Sulforafano è protettivo verso il tumore della mammella, dell’ovaio, del pancreas, della vescica e del polmone.

L’enzima Mirosinasi è presente nelle verdure stesse, ma la cottura eccessiva di queste verdure inattiva questo enzima con una conseguente riduzione del contenuto di Sulforafano, responsabile degli effetti biologici.

Spezie (Zenzero, Cannella Ceylon)

Zenzero: È una spezia riscaldante, con forti proprietà termogeniche.

Il suo sapore pungente attiva il metabolismo e riscalda quando si ha freddo.

In caso di raffreddore, influenza, tosse e febbre, un infuso di zenzero aiuta a guarire più in fretta.

Inoltre, chi soffre di geloni a mani e piedi, può usare l’olio essenziale di zenzero diluito in olio di cocco/oliva/mandorle da massaggiare sulla zona oppure aggiungere l’infuso nell’acqua del pediluvio.

Cannella ceylon: È una spezia dalle mille proprietà: tonificante, riscaldante, battericida, combatte le infiammazioni alle vie respiratorie, è un ottimo rimedio naturale contro raffreddore ed influenza.

È utile soprattutto nel periodo invernale, durante il quale l’assenza di luce causa un abbassamento della produzione di serotonina ed endorfine, quindi aggiungere una spolverata di cannella alle tisane o nei nostri dolci, aiuta il buonumore!

Brodo di pollo

È un preziosissimo presidio terapeutico:

previene ulcera peptica e osteoporosi, è un valido aiuto per i dolori reumatici, rigenera i tessuti connettivi.

Ottimo rimedio per l’influenza, consumato a cena migliora il sonno.

Non usare il brodo industriale o di da batteria, ma preferisci quello casalingo, a cui puoi aggiungere porro a fette per avere un effetto antivirale ed antibatterico, e da animali biologici!

Cereali in chicco: Avena e saraceno

Sono cereali con effetto riscaldante e tonificante, particolarmente benefici durante l’inverno.

Li puoi gustare nelle giornate fredde nelle zuppe a pranzo/cena, ma anche a colazione cotti nella bevanda di mandorle con , cannella Ceylon ed uvetta.

Alimenti ricchi di Vit.D (in mancanza di sole..): selvaggio, sgombro, acciughe, tuorlo di uovo, funghi Shiitake, yogurt intero, olio di fegato di merluzzo.

Dr.ssa Giuliana Debellis

Sportiva

– Biologa – Farmacista

[Nutrizione Umana]

