Economia mondiale industriale quasi in default

Negli ultimi mesi il prezzo mondiale del carbone per la produzione di energia è raddoppiato. Il prezzo del gas naturale è aumentato di quasi il 500%. Il petrolio è diretto a $ 90 al barile, il più alto in sette anni.

Quello che stiamo vedendo è un’esplosione dei prezzi nel petrolio, nel carbone e, soprattutto, nell’energia del gas naturale. Il prezzo dell’energia da tutte le fonti convenzionali sta esplodendo a livello globale.

Circa due decenni fa l’Europa ha iniziato un importante passaggio a energie rinnovabili o energia verde, principalmente solare ed eolica.

La Germania, il cuore dell’industria europea, ha guidato la trasformazione con il mal concepito Energiewende dell’ex cancelliere Merkel, dove le ultime centrali nucleari tedesche chiuderanno nel 2022 e le centrali a carbone verranno rapidamente eliminate.

Il più grande fornitore di gas dell’UE, Gazprom della Russia, nell’interesse di un mercato ordinato a lungo termine, ha debitamente ridotto le consegne al mercato dell’UE anche in perdita. Un inverno insolitamente mite 2019-2020 ha permesso allo stoccaggio di gas dell’UE di raggiungere il massimo. Un lungo, severo inverno quasi lo ha cancellato nel 2021.

Nel 2020 la spesa mondiale per petrolio, gas, carbone è diminuita di circa $ 1 trilione. I prezzi principali per il gas naturale scambiato in Europa, il contratto futures TTF olandese, sono venduti dall’ICE Exchange con sede a Londra.

L’ICE è supportato da Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank e Société Générale, tra gli altri. Il mercato è in quelli che sono chiamati contratti futures sul gas o derivati. La crisi energetica europea sta per diventare globale.

Ciò che pochi capiscono è come i mercati dell’energia verde di oggi siano truccati per avvantaggiare gli speculatori come gli hedge fund o gli investitori per penalizzare i consumatori di energia.

I prezzi sostenuti dal consumatore finale sono stabiliti dai fornitori di energia che integrano i diversi costi in condizioni di concorrenza.

Quindi il prezzo del gas naturale di oggi stabilisce il prezzo per l’elettricità idroelettrica essenzialmente a costo zero. Dato il prezzo impennato per il gas naturale, si sta definendo i costi dell’elettricità nell’UE. È un’architettura dei prezzi che avvantaggia gli speculatori e distrugge i consumatori, comprese le famiglie e l’industria.

Il problema non è gas, carbone o nucleare. È l’inefficiente energia verde del solare e del vento che non sarà mai in grado di offrire energia stabile e affidabile. L’obiettivo dell’energia “sostenibile” delle Nazioni Unite 2030 o del Grande Reset di Davos qual’é secondo voi ? Il sostegno attuale della popolazione ? La sua riduzione su vasta scala? A voi la risposta!

